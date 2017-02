Wesel: Bislich first - ein ganzes Dorf ist jeck

Der Rosenmontagszug lockte viele Familien ins Deichdorf. Gleich zwei Motivwagen widmeten sich Donald Trump. Von Michael Elsing

Ulrike Westkamp traf den Nagel auf den Kopf: "Bislich tritt wieder mal den Beweis an, dass der Familienkarneval lebt", sagte Wesels Bürgermeisterin, als sie den Rosenmontagszug im Deichdorf gestern um elf Uhr auf dem Kirchplatz eröffnete. In der Tat: In mehreren Reihen standen die Zuschauer am Straßenrand des Dorfes, um die fünf Motivwagen, die vielen Fußgruppen sowie weitere fantasievoll verkleidete Narren in Empfang zu nehmen.

An einem Thema kamen dabei auch die Bislicher nicht vorbei: Donald Trump. Gleich zwei Wagen nahmen den amerikanischen Präsidenten aufs Korn. "Alle elf Minuten wird ein Mensch zum Arschloch - wir trumpen jetzt", hieß es auf dem Wagen der "Knallköppe". Die Jungschützen titelten "Bislich First" und dazu noch "in Amerika brennt das Parlament, hier nur die Jungschützen, die jeder kennt."

Die Edelknaben hatten die Geflügelpest zu ihrem Thema gemacht. "Wir pfeifen auf Geflügelpest und feiern im Stall unser Fest", war auf ihrem Wagen zu lesen. Selbstverständlich kam die gesamte Gruppe dabei als Hühner daher.

Die neue Sportanlage ließ die Bilsicher auch im Karneval nicht los. Die "Klotzköppe" kamen auf ihrem Wagen jetzt mit einer ganz neuen Idee um die Ecke. "Der Kunstrasen lässt auf sich warten, niemand steht dort mit 'nem Spaten. Darum schlagen wir euch vor, der SV Bislich braucht nen Thor." Wobei weitere Superhelden, die den Verein unterstützen, ebenfalls gern genommen werden.

Ein aktuelles Thema im Dorf will sich die Wilde 13 zunutze machen. Denn der Inhaber des Pflegedienstes "Miteinander" hat die Gaststätte "Bislicher Hof" gekauft. Als Schlafmützen verkleidet, fassten die Karnevalisten ihre Hoffnung so in Worte: "Der Roland ist clever, denn er ist nicht doof, er betreut uns demnächst im Bislicher Hof. Mit diesem Thema lagen sie bei der Bewertung der besten Wagen ganz vorn. Hinter ihnen rangierten die Knallköppe und die Edelknaben.

Beste Fußgruppe wurden die Quallen, der zweite Rang ging an eine Gruppe von Weintrauben. Platz drei sicherten sich wunderschöne Pfauen. Und auch die Kinder-Fußgruppen wurden bedacht. Hier wurden ohne feste Platzierungen, die Angry Birds, die Einhörner und die Panda-Bären ausgezeichnet.

Im Anschluss an den Zuch, der wie gewohnt durch die Straßen Bislichs führte, endete der Karneval im Dorf mit Feiern in den Bislicher Lokalen.

Quelle: RP