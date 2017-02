Wesel: Briefkasten in Lackhausen quillt über

Der Briefkasten an der Konrad-Duden-Straße wird ganz offensichtlich nicht regelmäßig geleert. Diese Erfahrung hat jedenfalls Hans-Heinrich Struberg in den letzten Tagen gemacht. Die Deutsche Post gelobt Besserung. Von Klaus Nikolei

Wer seine Post zum Briefkasten an der Konrad-Duden-Straße in Lackhausen bringt, sollte vorsichtig sein. Denn ganz offensichtlich wird der Kasten nicht täglich ab acht Uhr geleert - obwohl es so auf dem Kasten vermerkt ist. Gestern und auch am Mittwoch war er jedenfalls bis zum Anschlag gefüllt. Menschen mit krimineller Energie hätten keinerlei Probleme gehabt, Dutzende Kuverts einfach so aus dem Kasten zu ziehen.

"Das Problem gab's schon mal vor einigen Wochen", sagt Hans-Heinrich Struberg. Nachdem er am Mittwochvormittag erneut den überlaufenden Kasten vorgefunden hatte, fragte er am Nachmittag seinen Postboten, was denn da bloß los sei. "Der hat mir erzählt, dass unter anderem dieser Kasten aus Kostengründen von einer Fremdfirma geleert werde. Und da komme es schon mal vor, dass die ,Jungs' nach Ablauf ihrer Arbeitszeit die Kästen einfach nicht leeren würden." Weil sich an dem misslichen Zustand auch gestern nichts geändert hatte, informierte Hans-Heinrich Struberg einen Mitarbeiter der Postbank am Berliner Tor, der ihm eine Servicenummer gegeben habe. "Ich habe dann angerufen und erhielt die Auskunft, dass man sich kümmern wolle."

Achim Gahr, Pressesprecher der Deutschen Post in Düsseldorf, bat gestern Nachmittag zunächst um Entschuldigung. "Das darf natürlich alles nicht sein. Und wir werden dafür sorgen, dass der Kasten so schnell wie möglich von einem Postboten geleert wird." Der Behauptung, dass für die Leerung dieses speziellen Briefkastens Mitarbeiter einer Fremdfirma verantwortlich seien, widersprach er.

Als Gründe für die missliche Situation nannte Achim Gahr drei Möglichkeiten: "Eventuell hat sich eine große Sendung verkantet. Oder aber Firmen, die ihre Post selbst frankieren dürfen, haben einfach zu viel eingeworfen oder diesen Briefkasten an der Konrad-Duden-Straße benutzt, obwohl er ihnen nicht zugewiesen ist. Jedenfalls werden wir das Problem lösen", versprach er.

