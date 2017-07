später lesen Hamminkeln Brücke am Höingsweg: Start nach den Ferien 2017-07-04T19:32+0200 2017-07-05T00:00+0200

Wird's diesmal was? Die Brücke Höingsweg in Dingden ist seit dem Hochwasser 2016 ein Sanierungsfall. Die Baufirma, die den Auftrag übernahm, trat trotz diverser Terminsetzungen nicht an. Sie hatte einen Subunternehmer beauftragt. Jetzt hat die Verwaltung im Bauausschuss große Hoffnung geäußert, dass es nach den Sommerferien mit der Sanierung am Höingsweg was wird. Und mit der beauftragten Firma. Exakt ab 4. September wird der Dauerbrenner saniert, wie Chef-Techniker Bernhard Payer sagte.