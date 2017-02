Hamminkeln: Brünen bekommt einen Bürgerbus

Nach Mehrhoog und Loikum/Wertherbruch soll Brünen eine eigene Linie erhalten. Voraussetzung: der Verein der Ehrenamtlichen wird bis zum Sommer gegründet. Mehrhoog ist über die kommende Entlastung froh. Von Thomas Hesse

Die Zeichen stehen gut. In der Stadt Hamminkeln soll es die dritte Bürgerbuslinie geben - und zwar für den Bereich Brünen. Bei einem Treffen auf Initiative des Vereins Bürger für Brünen wurden starke Interessen deutlich, einen Bürgerbusverein Brünen zu gründen. Bis zum Sommer müsste dies geschehen, um den speziellen Niederflurbus 2018 auf die Reise schicken zu können. Bisher gibt es zwei Bürgerbusse für Mehrhoog und für Loikum/Wertherbruch. Die beiden Bürgerbusvereine mit ihren ehrenamtlichen Fahrern haben 2016 mehr als 22.000 Fahrgäste transportiert. Sie sind auch wichtiger Bestandteil der Schülerbeförderung.

Derzeit fahren die Mehrhooger den Ortsteil Brünen an. "Der weite Weg von Mehr nach Brünen ist nicht mehr mit dem Fahrplan zu vereinbaren. Die Belastung der Fahrer wird zu groß", sagt Johannes Peters, Vorsitzender des Bürgerbusvereins Mehrhoog, der den Brünern mit Rat und Tat zur Seite steht. Wenn Ende 2018 das neue Pflegeheim in Mehrhoog in Betrieb geht, solle es vom Bürgerbus angefahren werden. Dies verlängere die Fahrzeit noch einmal um 15 Minuten. Die 45-Kilometer- Rundtour des Bürgerbusses mit seinem 1,5-Stunden-Takt könne dann nicht mehr eingehalten werden. In Mehrhoog solle künftig der Stunden-Takt gelten. Brünen würde dann wohl nicht mehr bedient.

Aus Sicht des Bürgerbusvereins Mehrhoog muss Brünen mit einer separaten Linie in Selbsthilfe in die Bresche springen. Die Weichen zur Gründung des dortigen Bürgerbusvereins sind gestellt. Ein Vorstand mit acht Personen ist geplant, den Vorsitz soll Sebastian Burhans übernehmen, wie Peters berichtet. Allerdings muss die Zeitschiene so gewählt werden, dass die anstehenden Aufgaben bewältigt werden können. Zum Aufbau der Linie bleiben 18 Monate Zeit. Wichtig ist, die Route festzulegen. Die Strecke von Hamminkeln über Brünen und Havelich gilt als sicher. Die Zielliste umfasst auch Raesfeld, Lühlerheim und den Bahnhof Hamminkeln. Entscheidend für den Erfolg ist der Bustyp. "Mit dem Niederflurbus haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Nach der Inbetriebnahme sind unsere Fahrgastzahlen geradezu explodiert", berichtet Peters. Die Einstiegshöhe von 16 Zentimetern ermöglicht die Mitnahme von Rädern, Rollatoren und Krankenfahrstühlen. 100.000 Euro kostet ein solches Gefährt. Das Land hat zuletzt 55.000 Euro gegeben und der Kreis 45.000 Euro. Die Niag als Nahverkehrsunternehmen unterstützt die Projekte. Nach dem Bus für Brünen wäre Mehrhoog mit einem neuen Fahrzeug 2019/2020 an der Reihe.

Weiterer Punkt ist die Fahrerwerbung. In Mehrhoog sind 60 ehrenamtliche Fahrer, darunter fünf aus Brünen, im Einsatz. 2016 haben sie 13.400 Fahrgäste befördert. Für Brünen sollen in den nächsten zwei Jahren rund 40 Fahrer geworben werden. Eine echte Aufgabe.

