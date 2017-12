später lesen Hamminkeln Bus kann jetzt am Altenheim wenden 2017-12-21T19:28+0100 2017-12-22T00:00+0100

Seit einigen Wochen kann der Bürgerbus in Hamminkeln am Christophorus-Haus am Erna-Schmidthals-Weg einen extra gebauten Wendehammer benutzen. Das bedeutet mehr Sicherheit und Komfort, denn das lästige Rückwärts- und wieder Raussetzen entfällt.