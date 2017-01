Rp-Serie Hinter Den Kulissen: Café Extrablatt öffnet Anfang Februar

Ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant wird die Systemgastronomiekette an der Brückstraße/Ecke Dimmerstraße die Eröffnung ihrer bundesweit 77. Filiale feiern. Wenige Tage vor dem Start hat sich die RP im Ex-Dom-Café umgesehen. Von Klaus Nikolei

WESEL Von außen sind die Fenster noch dick mit Packpapier verklebt. Nur ganz oben am Rahmen ist ein Stück frei, so dass man die vielen kleinen Deckenstrahler erkennt, die den Raum in ein warmes Licht tauchen. Es gibt viele Menschen, die Tag für Tag im Domviertel am künftigen Café Extrablatt vorbeigehen und nur zu gerne einen Blick in das Innere werfen würden. Wie es wohl drinnen aussehen mag?

Luigi Colangiuli zeigt es bei einem Ortstermin. Der Kölner mit italienischen Wurzeln hatte bei einem Pressetermin Mitte Dezember 2015 als Franchisenehmer von bereits vier Extrablatt-Filialen (zwei in Krefeld, jeweils eine in Aachen und Koblenz) angekündigt, zwischen 700.000 und einer Million Euro am Standort Wesel zu investieren. Wie viel es am Ende genau sind, kann er noch nicht sagen. "Da fehlen noch einige Rechnungen. Vielleicht ist am Ende alles zehn Prozent teurer geworden. Wir werden sehen." Zusammen mit Goran Kondic, dem künftigen Extrablatt-Betriebsleiter, führt er seinen Gast in das nagelneue Café mit seinen gut 180 Plätzen.

FOTO: Nikolei

FOTO: Nikolei

Der erste Eindruck: gemütlich hier. Holzboden, Holztische, Holzstühle, Ledersessel und Bänke. Und dazwischen Sitzgelegenheiten mit Fell überzogen. Die dominierenden Farben sind Braun in allen Abstufungen, erdige Gelb- und Rottöne. "Wir sind noch nicht ganz fertig", sagt Luigi Colangiuli, "da muss noch alles dekoriert werden. Außerdem sind die Kaffeemaschinen noch nicht da."

Wann nun genau das Packpapier von den Fenstern verschwindet und die Eröffnungsfeier steigt, dazu kann er noch nicht viel sagen. "Wir wollen Anfang Februar auf jeden Fall eröffnen. Aber noch gibt es kein genaues Datum, weil noch die Bauabnahme durch die Stadt Wesel aussteht."

FOTO: Klaus Nikolei

FOTO: Klaus Nikolei

Keine Frage: Das barrierefreie Café Extrablatt hat das Zeug, gastronomisches Zugpferd in Wesel zu werden, was auch die Mitbewerber - zum Beispiel am Kornmarkt - begrüßen. Die Lage ist klasse. Vor allem die Gäste, die im Frühjahr und Sommer an den Tischen und Stühlen in der Fußgängerzone Platz nehmen, haben einen prima Blick auf Dom und die Historische Rathausfassade. Zudem spricht das Extrablatt mit seiner Speisekarte alle Generationen an. "Wir bieten morgens ein Frühstücksbüfett an, mittags gibt es Pizza, Burger, Pasta und Snacks, nachmittags Kaffee und Kuchen und abends - neben allerlei warmen Speisen - auch Cocktails", sagt Luigi Colangiuli. Stolz präsentiert er dann den Wickeltisch im Marienkäfer-Design, der sich vor der großen Behindertentoilette befindet. Gleich um die Ecke, mit Blick zur Dimmerstraße, ist nicht nur eine kleine Spielecke eingerichtet, sondern auch der Kinderwagenabstellplatz. Luigi Colangiuli tut so, als ob er einen Wagen hin- und herschiebt. "Hier können die Mütter und Väter sich ganz gemütlich hinsetzen und den Kleinen beim Spielen zusehen."

Zwischen zehn und 20 Voll- und Teilzeitkräfte sowie Aushilfen werden künftig im Café Extrablatt tätig sein. Anfangs sollen erfahrene Kräfte den Kollegen in Wesel unter die Arme greifen, bis sich alles eingespielt hat.

Ein Sache bereitet dem Extrablatt-Chef Sorge: Wo nur können seine Gäste parken. Ab 21 Uhr ist die Tiefgarage unter dem Großen Markt zu, sonntags komplett. "Vielleicht", so hofft er, "kann man sich mit dem Betreiber ja auf geänderte Zeiten einigen. Das wäre super."

Quelle: RP