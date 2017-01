Wesel: CDU träumt von Jugendgästehaus

Lippeverband sollte Otto-Vorbeck-Haus sanieren, lautet Wunsch der Fraktion. Von Klaus Nikolei

Ilka André, die seit zehn Jahren als Angestellte des Kanuverbandes NRW das Otto-Vorberg-Haus am Lippehafen betreibt und verwaltet, ist überzeugt: "Wenn man das Haus - nach einer Sanierung und Renovierung - ordentlich bewerben würde, würde es hier brummen. Der Bedarf an günstigen Übernachtungsmöglichkeiten ist groß", sagte die gelernte Diätassistentin gestern Abend beim Besuch der CDU-Ratsfraktion. Die 13-köpfige Truppe, angeführt von Fraktionsvize Sebastian Hense, wollte sich ein Bild vom Zustand des in die Jahre gekommenen Backsteinbaus machen, für den es bekanntlich eine neue Nutzung geben könnte. Wie berichtet, denkt der Lippeverband darüber nach, das Haus im Landschaftsschutzgebiet zu übernehmen und zu einem Informationszentrum umzubauen - analog zum RVR-Naturforum Bislicher Insel auf Xantener Gebiet.

Nach einem Rundgang durch das Otto-Vorberg-Haus, dessen saubere und einfach eingerichteten Zimmer den Charme der 70er Jahre versprühen, stellte sich Ilka André den vielen Fragen der Kommunalpolitiker. Nach gut einer Stunde kam Sebastian Hense zu folgendem Schluss: "Man könnte aus dem Otto-Vorberg-Haus ein kleines Juwel machen. Hier könnte auch unsere Idee von einem Jugendgästehaus, das heutigen Ansprüchen entspricht, aber nicht zu teuer ist, verwirklicht werden. Denn der Bedarf ist ja offensichtlich vorhanden." Innerhalb der nächsten Tage will die Fraktion mit dem Lippeverband Kontakt aufnehmen und ihm die Idee von einem Infozenter in Kombination mit einem Jugendgästehaus präsentieren. Dass eine Investition in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro nötig sein wird, um den Bau zu erweitern und zu modernisieren, dürfte allen klar sein.

Ilka André, die sich vor allem in den warmen Monaten über Mangel an Arbeit nicht klagen kann, würde eine solche Investition begrüßen. "Vielleicht", so hofft sie, "könnte mich der künftige Betreiber übernehmen." Die Gäste, die ihren Käse- bzw. Erdbeerkuchen kennen, würden das sicher begrüßen.

Quelle: RP