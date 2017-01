Wesel: Christian Mueller wird Chef bei Clyde Bergemann

Der Deutschland-Chef leitet künftig die weltweit tätige Clyde Bergemann Power Group mit Sitz in Wesel.

Wie das Unternehmen gestern mitteilte, tritt Dr. Christian Mueller zum 1. März die Nachfolge von Franz Bartels als Präsident und Vorstandsvorsitzender (CEO) an. Mit Finanzvorstand (CFO) Dr. Patrick von Hagen und einem erweiterten Management-Team soll Dr. Mueller die Gruppe erfolgreich weiterentwickeln. Dazu zähle, so heißt es in dem Papier weiter, ein noch stärkerer Fokus des Geschäfts auf Systeme zur Steigerung der Prozesseffizienz und die Entwicklung innovativer Produkte in einem sich wandelnden Energiemarkt. Clyde Bergemann ist spezialisiert auf Reinigungssysteme für Kraftwerke.

Dr. Mueller startete vor zehn Jahren bei der Clyde Bergemann GmbH in Wesel als Bereichsleiter für neue Technologien und fungierte seit 2013 als Geschäftsführer Deutschland. Gruppenweit verantwortete er maßgeblich die Entwicklung neuer Technologien und Produktlinien.

"In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, die Gruppe durch Restrukturierungen in Europa und den USA sowie durch den Ausbau des asiatischen Geschäfts zukunftssicher aufzustellen. Ich bedanke mich für die Arbeit von Herrn Bartels, der die Unternehmensgruppe über 25 Jahre lang führte und in dieser Zeit aus einem einzelnen Unternehmen in Wesel die heute weltweit mit 25 operativen Einheiten vertretene Unternehmensgruppe geformt hat. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im neuen Führungsteam der Clyde Bergemann Power Group", sagte Qiang Xu. Der Mitgesellschafter hatte im April 2016 die Anteile des Mehrheitseigners Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) und weiterer Gesellschafter übernommen und hält seither mit seinem Family Office 100 Prozent an Clyde Bergemann.

Im Zuge des Gesellschafterwechsels wurde mit einer Kapitalerhöhung auch die Bilanz der Gruppe wesentlich gestärkt, heißt es weiter. Die Clyde Bergemann Power Group starte also mit einer neuen Aufstellung ins Jahr 2017.

Quelle: RP