Weihnachten 2016: Das kleine Glück

Original und Fälschung: Fotograf Ekkehart Malz hat auf dem rechten Foto zehn Fehler versteckt. Um sie zu finden, braucht es ein gutes Auge, um zu gewinnen eine Portion Glück. Vom Glück in vielen Facetten erzählen wir heute. Und davon, dass es manchmal nicht leicht zu finden ist.

Das Glück und ich, wir hatten es schon einmal leichter miteinander als in diesem Jahr. Im Großen wie im Kleinen kostete es mich ein bisschen Mühe, es zu finden. Zu viel Schreckliches, Tragisches, Trauriges ist passiert auf der Welt, zu viel war privat eher so lala. In schlechten Momenten – wenn gerade kein Glück in Sichtweite ist – fürchtete ich mich davor, dass unsere Gesellschaft auseinanderbricht, dass der Hass siegt und nicht die Liebe, dass es immer mehr um ein sehr egoistisches Ich und nicht um ein starkes Wir geht. In diesen schlechten Momenten fragte ich mich, ob es im Kleinen, im Privaten, im kommenden Jahr wieder ein bisschen runder läuft.

Aber immer – sogar in einem ziemlich verflixten Jahr wie diesem – gibt es auch gute Momente. Die hoffnungsvollen, in denen ich fest daran glaube, dass die Welt wieder zur Vernunft kommt, dass die Menschen einsehen, dass es nur zusammen geht und nie allein, dass Hassen keine Lösung, sondern ganz sicher der Anfang vom Ende ist. In denen ich überzeugt davon bin, dass auch nach dem übelsten Regen irgendwann doch wieder die Sonne scheint. Glück entsteht in diesen, den guten Momenten. Für Glück braucht es immer einen Funken Hoffnung. Offene Augen. Ein offenes Herz. Und die richtige Haltung – man muss sich auf das Gute konzentrieren, weil sich immer genau das verstärkt, was man beachtet.

In unserer Weihnachtsausgabe erzählen wir – eben weil es manchmal nicht direkt zu sehen ist – Geschichten vom kleinen Glück: von einem Pfarrer, der spät seine Berufung gefunden hat und dessen Glück Menschlichkeit ist. Einem Loikumer, der mit 70 Jahren erblindete und heute ein zufriedenes Leben führt. Von einem jungen Paar, das mit 15 und 16 Jahren ein Baby bekommen hat, und von einem Weseler, dessen Glück sein eigenes Fahrradmuseum ist. Es sind keine zuckergusssüßen Geschichten, in denen alles glatt läuft von vorn bis hinten. Es gibt Entwicklungen, Brüche, Schwierigkeiten, Rückschläge – wie es halt so ist im Leben. Und doch würde heute wohl jeder unserer Protagonisten sagen: Ich habe Glück.

Genau das wünschen wir auch Ihnen, und wir wollen gern unseren Teil dazutun: Unser Fotograf Ekkehart Malz hat zwei Bilder vom weihnachtlichen Kornmarkt aufgenommen und zehn Fehler darin versteckt. Wenn Sie sie finden, können Sie tolle Preise gewinnen (siehe Box). So können Sie mitmachen: Kreisen Sie die Fehler ein, schicken Sie uns die Zeitungsseite per Post oder fotografieren Sie sie mit dem Smartphone und mailen sie uns. Alle Informationen und Adressen finden Sie in der Info-Box. Das Los entscheidet, die Gewinner werden benachrichtigt. Viel Glück. Barbara Grofe