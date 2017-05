Wesel: Das Mojazz-Festival wird fortgesetzt

Das "Mojazz" feierte 2016 Premiere, am 27. Mai folgt die Fortsetzung. Dieses Jahr kooperiert es mit dem Moers Festival. Von Anja Katzke

Jens Lammert erinnert sich noch an das gute Gefühl, nachdem die letzte Band die Bollwerk-Bühne verlassen hatte und das erste Mojazz zu Ende war. "Es war richtig cool", sagt der Musiker und erzählt, wie sich alle Bands danach in einem Probenraum zur Session trafen. Lammert hatte zusammen mit seinem Musikerkollegen Felix Hecker 2016 die Initiative ergriffen, in Zeiten knapper Kulturkassen ein Zeichen für die Kultur zu setzen und ein neues Festival für Moers zu etablieren. Die Premiere war ein Erfolg. 300 Fans von Funk und Jazz kamen ins Bollwerk 107. Für die Fortsetzung "ihres" Festivals, die am 27. Mai stattfindet, legen sie jetzt ein Schüppchen drauf. "Das Mojazz soll langsam wachsen. Wir möchten etwas Nachhaltiges schaffen", betonen Hecker und Lammert.

Neu ist die Kooperation mit dem Moers Festival. "Wir haben den Kontakt zu Tim Isfort gesucht", berichten Hecker und Lammert. Sie stießen beim neuen künstlerischen Leiter auf offene Ohren und vereinbarten einen Band-Austausch. Das Moers Festival schickt "Salomea" aus Köln zum zweiten Mojazz. Dieses Festival revanchiert sich mit der Band "John Wayne on Acid", die im Festivaldorf am Solimare für Musik unter freien Himmel sorgt. Und damit die Verbundenheit mit dem Moers Festival noch klarer wird, rückt das Mojazz terminlich näher an die Pfingstveranstaltung heran: Sie findet eine Woche vorher statt.

Die Hauptband des zweiten Mojazz-Festivals reist aus Los Angeles an: Hinter dem Namen "Knower" verbirgt sich ein Duo, das mit seiner Musik vor allem auf Youtube bekannt wurde. Es spielt eine Mischung aus Elektro, Funk und Pop. Bevor "Knower" am 27. Mai nach Moers kommt, spielt das Duo in Berlin. Am Festivaltag geben die US-Amerikaner ab 13 Uhr auf dem Mojazz einen Workshop für Musiker in Arrangement und Komposition - ebenfalls eine Neuerung, die sich die Veranstalter haben einfallen lassen. Ein zweiter Workshop befasst sich mit dem Thema "Die Band als GbR" und beleuchtet rechtliche Dinge rund um das Musikmachen. Wer ein Festivalticket hat, braucht sich nur anzumelden. Wer nur einen Workshop besuchen möchte, muss einen Obolus zahlen.

Zu den anderen Bands, die auf dem eintägigen Festival im Bollwerk 107 spielen, gehört auch Pecco Billo aus Hamburg. "Die spielt Instrumental-HipHop mit Bläsern und einem Schlagzeuger, der rappt." Die Band "Salomea" um Rebekka Ziegler bringt lebendigen Vocal- und Contemporary Jazz auf die Bühne. Bei "John Wayne on Acid" handelt es sich um Studienkollegen von Lammert und Hecker aus Düsseldorf. Sie mischen Elektronik, Drum'n Bass mit dem Saxofon.

