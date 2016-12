Wesel: Der Fahrrad-Mann aus der Feldmark

Norbert Lumer hat sich seinen Ort des Glücks geschaffen. Der leidenschaftliche Fahrrad-Sammler hat aus einer Werkstatt ein Hobbyzentrum für sich und seine Freunde gemacht. Wer ihn besucht, reist in die Vergangenheit. Von Tim Harpers (Text) und Ekkehart Malz (Fotos)

Hinter einer schweren Werkstatttüre in der Feldmark lebt Norbert Lumer seinen Traum. Das Kleinod des 63-Jährigen hat hohe Decken. Über seinem Kopf schlingen sich alte Stahlrohre entlang. Irgendwo dröhnt ein Lüfter. Alte, abgenutzte Holzdielen bedecken den Boden, darauf liegen Webteppiche in unterschiedlichen Farben. Ein langer Tisch steht mitten im Raum, zehn Stühle, in der hinteren Ecke eine Bar. Schwere Polstersessel, Metallschilder, Lampen; alle Dinge in diesem Raum versprühen den eigentümlichen Charme der 50er und 60er Jahre. Es ist gemütlich. Die Halle ist ein Ort, um Freunde zu treffen, um zu quatschen, um in Erinnerungen zu schwelgen und um Feste zu feiern.

In der rechten Ecke ist eine Werkstatt untergebracht. Es ist die Stelle in seinem kleinen Reich, an dem Lumer die große Leidenschaft pflegt, der er diesen Ort überhaupt zu verdanken hat. Eine uralte hölzerne Werkbank steht da. Die Oberfläche ist voller Kerben, Öl- und Farbflecken. Das Möbel ist abgenutzt, gezeichnet von langen Jahren leidenschaftlichen Gebrauchs. Es gibt eine Unzahl verschiedener Werkzeuge - Schraubenzieher, Sägen und Schraubenschlüssel. Und von der Decke hängt an zwei langen Ketten ein altes Rennrad. "Genieteter Ledersattel", sagt Norbert Lumer, "Stahlrahmen und Rahmenschaltung. Eines meiner alten Schätzchen."

Norbert Lumer ist Sammler. Und er hat geschafft, wovon die meisten Menschen träumen. Er hat sich einen kleinen Ort des Glücks geschaffen. Seine Leidenschaft gilt alten Rennrädern. Er sammelt aber auch andere Dinge. Im Erdgeschoss stehen alte Möbel und Bücher, Projektoren und Vitrinen voller Modelleisenbahnen. Einen Raum will er demnächst zu einem Kino umgestalten. Für sich und seine Freunde, wie er sagt. Dafür habe er sich alte Sessel aus dem ehemaligen Apollo-Kino besorgt.

In der ersten Etage befindet sich das, was Lumer seinen "kleinen Ausstellungsraum" nennt. 28 historische Rennräder stehen dort, fein säuberlich aufgereiht, sortiert nach Fabrikat. "Die habe ich alle fertiggemacht", sagt er. Insgesamt hat er rund 45 Fahrräder. Plus, minus, je nachdem, was man dazuzähle. Das älteste Rad in seinem Besitz stammt aus dem 19. Jahrhundert - ein Hochrad -, das neueste aus den 80er Jahren. Was sich im Erdgeschoss angedeutet hat, setzt sich hier fort. Auf dem Boden, an den Wänden, in Vitrinen und Kommoden - überall finden sich kleine historische Schätze. Im Gegensatz zum Erdgeschoss gibt es einen Unterschied: In der ersten Etage verstaut Lumer ausschließlich Dinge, die mit Fahrrädern zu tun haben. Und so finden sich statt Modelleisenbahnen Klingeln, Bremsen, Trafos und handsignierte Radrenntrikots in den Vitrinen.

Lumer ist Ur-Weseler. Er ist in der Stadt aufgewachsen, zur Schule und zur Arbeit gegangen. Woanders gelebt hat er nie. Nach seinem Realschulabschluss ging er als Verwaltungsfachangestellter zum Landesbetrieb Straßenbau, heute Straßen NRW, für den er noch bis zum Jahresende arbeiten wird. Dann steht die Rente an. Ein Auto hatte er nie, nur einen Motorradführerschein. Zur Arbeit fährt er seit 45 Jahren mit dem Rad.

Dass aus ihm ein Sammler wurde, hat er einem alten Freund zu verdanken. "Ich habe Anfang der 80er mein Fahrrad zu einem Kumpel zur Reparatur gebracht", erzählt er. "Da abzusehen war, dass das ein bisschen länger dauern würde, hat der mir sein altes Miele-Fahrrad gegeben und mir gesagt, ich soll das einfach selbst wieder flott machen." Das sei toll gewesen, erinnert er sich. "Das Schrauben, die alte Mechanik - ich war sofort fasziniert."

Das Miele-Fahrrad war das erste seiner Sammlung. Danach unternahm Lumer erste Ausflüge zu Trödel- und Fachmärkten. "Das Internet gab es da ja noch nicht", sagt er. "Heute ist das alles etwas einfacher." Seine Leidenschaft für Rennräder erwachte bei einem Urlaub am Lago Maggiore. "Ich bin im Örtchen Cannobio an einem Fahrradgeschäft vorbeigekommen", erzählt er. "Und da stand es. Ich fand den Stahlrahmen und die Rahmenschaltung spannend und habe zugeschlagen - damals für 1000 italienische Lire."

Nachdem er die ersten Räder restauriert hatte, wurde es ihm in der Garage bald zu eng. Deshalb bezog er eine Scheune, in der er über Jahre seiner Leidenschaft nachging. 2014 zog er dann in die alte Halle in der Feldmark. "Das war toll für mich", sagt er. "Ein Freund hat mir das ermöglicht." In der Scheune sei es den Winter über ungemütlich gewesen.

Die Arbeit an den Rädern sei für ihn Ausgleich. Dabei könne er nach einem stressigen Arbeitstag runterkommen, sich entspannen. "Mich fasziniert das Handwerkliche, die Arbeit mit der Mechanik und die Möglichkeit, aus Fragmenten etwas Ganzes zu schaffen", erzählt er. Das Gefühl, einen kleinen Schatz gefunden zu haben, sei etwas ganz Besonderes für ihn. "Vor allem aber ist es auch die historische Komponente, die ich spannend finde", sagt er. "Ich habe über die Jahre so viel lernen können. Das macht zufrieden."

Bevor Lumer seine Freunde nach einem langen Abend verabschiedet und in seiner Werkstatt wieder Ruhe einkehrt, setzt er sich gerne noch einen Moment in einen der beiden Sessel im Erdgeschoss. Er schließt die Augen, atmet die staubige Luft ein und genießt den historisch-antiquarischen Charme seines kleines Reiches. Dann lächelt er. Wer ihn so sieht, weiß: Dort sitzt ein Mensch, der sich seinen Traum erfüllt hat. Lumer ist zufrieden und die Werkstatt sein kleines Stückchen Glück.

Quelle: RP