Die Karnevals-Umzüge im Kreis Wesel 2017 Hier finden im Kreis Wesel finden in diesem Jahr Karnevalsumzüge statt. Alle Informationen zu den einzelnen Zügen sind im Folgenden aufgeführt.

Die Karnevals-Umzüge im Kreis Wesel 2017 Moers



Der Nelkensamstagszug bildet den Höhepunkt des Grafschafter Karnevals. Er findet am 25. Februar statt und zieht von Duisburg-Homberg bis in die Moerser Innenstadt. Start ist um 13.11 Uhr an der Moerser Straße in Homberg-Hochheide, der weitere Zugweg führt über die Homberger, Klever und Wilhelm-Schroeder-Straße bis zur Unterwallstraße in Moers. Die Stadtverwaltung hat für Teile des Zugwegs ein Glasverbot erlassen, das streng kontrolliert wird. Den Narren wird empfohlen, Getränke in Plastikflaschen mitzubringen.

Die Karnevals-Umzüge im Kreis Wesel 2017 Menzelen Klein aber fein - so lautet die Devise für den familiären Zug der Narren am Nelkensamstag in Menzelen-Ost. Seit 57 Jahren gelingt es der Karnevalsgesellschaft "Hand in Hand", Jahr für Jahr einen Karnevalszug mit rund 25 Wagen, Fußgruppen und Spielmannszügen über die Ringstraße zu führen. Diesmal nehmen exakt 15 Motivwagen und acht Fußgruppen teil. Höhepunkt des Zuges, der sich um 13.11 Uhr in Bewegung setzt, ist der Prinzenwagen mit Prinz Lars I. Und die Lime Lights tanzen ein letztes Mal.

Die Karnevals-Umzüge im Kreis Wesel 2017 Millingen Millinger freuen sich auf ihren 14. Nelkensamstagszug. Ab 14 Uhr stellen sich die Teilnehmer auf dem Sportplatz an der Jahnstraße auf. Der Zug startet pünktlich um 15.11 Uhr und wird sich auf dem Schulhof der Grundschule Millingen wieder auflösen. Wer noch am Zug teilnehmen möchte, erhält die Anmeldeunterlagen dafür im Internet unter www.Millingen-Helau.de. Im Anschluss an den Nelkensamstagszug kann auf der 14. Nelkensamstagsparty des Elferrates in der Turnhalle Millingen gefeiert werden. Eintritt: fünf Euro an der Abendkasse.

Die Karnevals-Umzüge im Kreis Wesel 2017 Ossenberg Ein Höhepunkt im Ossenberger Karneval soll der Tulpensonntagszug am 26. Februar werden. Er beginnt um 11.11 Uhr am Restaurant "Pepperpot" an der Kirchstraße. Der Zugweg hat sich gegenüber 2015 nur geringfügig verändert. So geht es nach einem Abstecher zur Winkelstraße nicht zurück zum Pepperpot, sondern zum Ossenberger Sportplatz, wo der Zug aufgelöst wird. Voraussichtlich werden fünf Wagen mitfahren und einige Fußgruppen mitgehen. Wer mitfahren möchte: Das Anmeldeformular gibt es unter www.kag-ossenberg.de.

Die Karnevals-Umzüge im Kreis Wesel 2017 Voerde Rund 35.000 Narren werden zum Tulpensonntagszug des Voerder Karnevalsvereins (VKV) erwartet. Bis zu 35 Gruppen beteiligen sich mit insgesamt rund 1000 Zugteilnehmern. Der Startschuss fällt um 11.11 Uhr am Awo-Seniorenzentrum. Von der Allee/Frankfurter Straße aus geht es über die Bahnhofstraße, Im Osterfeld, Teichacker, Friedrichsfelder Straße, Steinstraße und Bahnhofstraße zur Ringstraße, wo sich der Zug gegen 13.30 Uhr auflöst. Danach schunkeln sich die Jecken beim Straßenkarneval warm.

Die Karnevals-Umzüge im Kreis Wesel 2017 Alpen Am Tulpensonntag gehören die Straßen in Alpens Ortskern den närrischen Kindern. Der Verein zur Förderung des Kinderkarnevals (AKK) schickt den Zug der jungen Jecken unter dem Motto "Karneval vom Feinsten, gemacht für unsere Kleinsten" um 14.11 Uhr auf die Reise. Die Stimmung wird auch dadurch nicht getrübt, dass Alkohol an und auf der Strecke tabu ist. Auch Glas ist verboten, damit die Fröhlichkeit für die ganze Familie nicht durch Scherben Schaden nimmt. Im Mittelpunkt: Kinderprinz Niels Voigt und Prinzessin Chiara Akyar.

Die Karnevals-Umzüge im Kreis Wesel 2017 Orsoy Ab 13 Uhr ist am Tulpensonntag in Orsoy für Musik und Stimmung auf dem Kirchvorplatz gesorgt. Um 14.11 Uhr startet der närrische Lindwurm und zieht aus der Straße Müschensteg kommend los. Die Auflösung ist am Hafendamm. Neben den bunten Fuß- und Musikgruppen gehören auch Motivwagen zum Umzug. Anschließend findet ein Karnevalsschwof im Festzelt statt. Die Besucher werden gebeten ihre Fahrzeuge im Gewerbegebiet Meldeweg und Landrat-von-Laer-Straße, bzw. am Edeka-Markt und am Sportplatz zu parken.

Die Karnevals-Umzüge im Kreis Wesel 2017 Dingden In Hamminkeln-Dingden setzt der Organisator, der Karnevalsclub Dingden, für Rosenmontag auf den bewährten Ablauf. Los geht es etwa um 9.45 Uhr an der Krechtinger Straße. Im Mittelpunkt stehen die Tollitäten Tanja I. (Lange) und Claudia II. (Wißmann) sowie das Kinderprinzenpaar: Thilo I. (Hüppmeier) und Lina I. (Wißmann)Der Zug dreht eine große Runde durch den Ort und kehrt zu seinem Ausgangspunkt zurück. Auf die gut gelaunten Teilnehmer und Gäste wartet hier dann schon die große Afterzugparty im Festzelt.

Die Karnevals-Umzüge im Kreis Wesel 2017 Bislich Den Abschluss der närrischen Tage in Wesel-Bislich bildet der Rosenmontagszug, der wie gewohnt unter der Regie der Karnevalsfreunde Bislich (KBF) um 11 Uhr auf dem Kirchplatz startet. Etliche Motivwagen, zahlreiche Fußgruppen sowie weitere Jecken ziehen dann durch das Deichdorf. Der Zuch ist gerade bei Familien mit Kindern beliebt. Anschließend werden die besten Wagen und Fußgruppen erwachsener sowie jüngster Jecken mit Plaketten und kleinen Preisen ausgezeichnet. Außerdem wird in Lokalen und privaten Zirkeln weitergefeiert.

Die Karnevals-Umzüge im Kreis Wesel 2017 Veen Rosenmontag wächst das kleine Krähendorf Veen immer über sich hinaus. Die Zahl der Menschen im Ort steigt für Stunden um mehr als das Zehnfache. Um 11.11 Uhr fällt traditionell der Startschuss für den närrischen Lindwurm, der sich beschwingt, bisweilen gezogen von mächtigen Traktoren und beschallt von großen Boxen, durch die engen Straßen schlängelt. Auch wenn die Anmeldefrist gerade erst abläuft, gehen die Veenze Kräje davon aus, dass der 48. Zuch unter dem Motto "100 Prozent Dorfmoment" wieder auf Rekordlänge anschwillt.

Die Karnevals-Umzüge im Kreis Wesel 2017 Ginderich Es sind vor allem junge Familien, die auf den gemütlichen Bollerwagenzug im linksrheinischen Weseler Ortsteil Ginderich setzen. Zu dem jecken Umzug durch den Wallfahrtsort treffen sich die Akteure und ihre Fans morgens auf dem Markt. Aufstellung ist um 10.30 Uhr, los geht's um 11.11 Uhr. Wer große Festwagen im Dorf erwartet, ist hier falsch. Stattdessen locken Bollerwagen, die mit Herz und Witz liebevoll gestaltet sind. Danach ist im Festzelt eine Party mit der Prämierung der Gruppen und einer Verlosung zugunsten des Kinderkarnevals.

Die Karnevals-Umzüge im Kreis Wesel 2017 Wesel In der Kreisstadt startet der närrische Lindwurm am Montag um 12.30 Uhr an der Kolpingstraße, zieht mit Gruppen und Festwagen über die Korbmacher- und Kreuzstraße. Weiter geht es über die Esplanade, am Marien-Hospital vorbei und über die Dimmerstraße und den Kornmarkt hinauf zur Ritterstraße, wieder am Kaufhof vorbei und ab Saturn nach links zum Schlusspunkt am Berliner Tor. Abgestellt werden die Wagen dann an der Alten Roßmühlenstraße. Zum Ausklang gibt es bis 19 Uhr gemeinsames Schunkeln am Berliner Tor.

Die Karnevals-Umzüge im Kreis Wesel 2017 Neukirchen-Vluyn Im letzten Jahr musste der Rosenmontagszug von Neukirchen nach Vluyn wegen einer Unwetterwarnung ausfallen. Umso mehr hoffen die Neukirchen-Vluyner Karnevalisten auf einen gelungenen Sessionshöhepunkt 2017. Der Startschuss zum Umzug erfolgt um 13.11 Uhr am Neukirchener Ring. Von dort geht's unter dem Motto "Kommt wir gehen Hand in Hand durchs Rot-Weiße Narrenland" durch die Stadt zum Springenweg in Vluyn, wo sich der Zug gegen 17 Uhr auflöst. Wer möchte, kann anschließend bei der großen Tanzparty mit der Band "Concorde" im Klingerhuf weiterfeiern.