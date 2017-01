Wesel: Dommusik widmet sich dem Luther-Jahr

500 Jahre nach der Reformation wirkt die geistige Neuausrichtung des Kirchen-Reformators immer noch - und das auch musikalisch. Domkantor Ansgar Schlei hat für 2017 daher ein Luther-Programm zusammengestellt. Von Hanne Buschmann

Freuen wir uns auf die Weseler Dommusik 2017! Domkantor Ansgar Schlei hat sie wesentlich auf das "Jubiläumsjahr der protestantischen Kirche" ausgerichtet, auf die "500 Jahre nach Beginn der Reformation". Die wurde bekanntlich 1517 ausgelöst durch die Veröffentlichung von Luthers 95 Thesen in Wittenberg. Zwar gab es schon lange vor Luther Theologen und Philosophen, die der starr gewordenen Kirchenlehre eine den Menschen nähere Auslegung entgegensetzten. Luther indes verkündete, dass nur Gottes Gnade den Menschen erlösen könne. Damit wandte er sich strikt gegen die üblich gewordenen Ablasszahlungen und stellte damit den Menschen als verantwortliches Individuum vor Gott. Was hier verkürzt gesagt ist, bedeutete eine geistige Revolution. Eine Kirchenspaltung wollte Luther nicht.

Diese geistige Neuorientierung wirkt immer noch weiter im gesamten Sozial- und Kulturleben. Ablesbar ist sie auch in der Musik. Das möchte Ansgar Schlei in seinem Jahresprogramm anklingen lassen. Er bekennt es im Vorwort zum "Jahreskalender Dommusik 2017". Die dazugehörigen Konzerte sind mit einem kleinen Porträt Luthers gekennzeichnet. Diese Reihe im Willibrordi-Dom beginnt am Sonntag, 22. Januar, programmatisch mit "Lutherlieder in Orgelkompositionen". Der Wittenberger Reformator war vielseitig begabt. Sprachmächtig schrieb er viele Kirchenlieder und komponierte dazu auch die Melodien.

Deren Motive nahmen oft andere Komponisten auf und verwendeten sie in neuen Orgelstücken. Und das durch Jahrhunderte. Der Kölner Organist Johannes Quack spielt von Luther inspirierte Werke von Sweelinck, Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Reger und dem ganz heutigen Enjott Schneider.

Samstag, 11. März, bieten die Kirchenmusiker des Kirchenkreises Wesel, "Cantores cantant", unter dem Titel "De profundis - Aus der Tiefen" Chorwerke von Orlando di Lasso, Bach, Mendelssohn, Heinrich Kaminski und dem Emmericher Kantor Torsten Mühlenberg. Es wirken mit Gesangssolisten und ein Orchester, die organisatorische Leitung hat Ansgar Schlei.

Danach am Sonntag, 23. April, eine sehr mutige, aber sinnfällige Entscheidung für die "Vision und Tradition - Luther, Bach und mehr" für Trompete, E-Violine und Hammond-Orgel. Daniel Schmahl, Matthias Zeller und Tomas Kreibich-Nawka durchmischen die Tiefen Luthers und Bachs mit prickelndem Jazz.

Das muss doch funktionieren, denn die damals schon aufgeklärten Vollblut-Menschen kannten auch das Lachen. Es bleibt spannend. Unsere eigenen Blasmusiker können auch was. Im Festkonzert Sonntag, 7. Mai, "60 Jahre Bläserchor Wesel" lassen sie "Blechbläsermusik von der Reformation bis in die Gegenwart" hören. Unterstützt werden die Weseler Musiker von Bläserchören aus der Region Niederrhein und Ansgar Schlei an der Orgel. Die Leitung hat Gerald Münster. Die eigenen Kräfte wollen sich offensichtlich noch steigern im Chor- und Orchesterkonzert zum Reformationsjubiläum am Sonntag, 21. Mai, Bachs Kantate "Ein feste Burg ist unser Gott", BWV 80, dem für Protestanten symbolträchtigen Lied, das von Psalm 46 inspiriert ist und von Bach zu einer großen Kantate geformt wurde.

Außerdem werden von Mendelssohn dessen (Reformations-)Sinfonie d-Moll op. 107 und einige Choralkantaten aufgeführt.

Nun an einem Freitag, 30. Juni, ein Sonderkonzert der Sächsischen Bläserphilharmonie unter der Leitung von Thomas Clamor. "Hymnus - Lutherische Choralfantasien" heißt ihr Programm. Musik von Christian Sprenger, geb. 1976. Der Evangelische Kirchenkreis Wesel lud dieses hochrangige Ensemble ein zum Kreiskirchentag vom 30. Juni bis 2. Juli.

Samstag, 26. August, konzertiert im Dom das "emBRASSment Leipzig". Natürlich ist dessen musikalische Folge aufs Reformationsjubiläum abgestimmt. Zur Leistungshöhe: Die Bläser kommen aus Leipzig!

Richtige Perlen sind im Jahreslauf angezeigt. Samstag, 16. September: ein Orgelkonzert für Kinder "Die Geschichte von Martin Luther" mit Monika Laußus, Sprecherin, und Ansgar Schlei, Orgel. Am Sonntag, 12. November, gibt das Dortmunder Ensemble Opella nova ein Konzert "Psalm, Protest und Poesie - Vokalmusik um Martin Luther" mit Kompositionen von Bach, Johann Walter, Brahms, Melchior Franck, Distler.

Quelle: RP