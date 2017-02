Wesel: Egon Beckmann bleibt Schützen-Präsident

Zur Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Drevenack konnte Präsident Egon Beckmann erneut zahlreiche Mitglieder im Drevenacker Schützenhaus begrüßen. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Ehrenmitglieder Dietrich Sondermann, Heinrich Thiemann und Gerhard Loosen, wurde das Schützenjahr vom Präsidenten in einem kurzen Rückblick zusammengefasst. Ein herausragender Punkt war dabei das Schützenfest unter Regentschaft von König Patrick Thörner und Königin Janine Scheikowski.

Im anschließenden Bericht des Sportwartes Benno Zimmer wurde auf die sportlichen Erfolge der Drevenacker Schützen geblickt. Hier standen insbesondere die guten Platzierungen der Pistolenschützen im Vordergrund. Im Anschluss stellte Kassenwart Andre Kubasch die finanzielle Situation des Vereins dar, die weitgehend positiv aussieht. Daraufhin wurde dem Vorstand auf Antrag der Kassenprüfer Maren und Steffen Heisterkamp Entlastung für das vergangene Jahr erteilt.

Durch die Vorstandswahlen ergaben sich in diesem Jahr einige Veränderungen. Zwar bekam Präsident Egon Beckmann zum dritten Mal in Folge das Vertrauen der Versammlung ausgesprochen und bleibt damit vier weitere Jahre im Amt. Doch Major Heinrich Gollnick stellte sich nach insgesamt 28 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr der Wahl. Beckmann dankt ihm und seiner Frau im Namen des Vereins für die geleisteten Dienste in diesen Jahren. Auf Vorschlag des Vorstandes wurde Peter Schmitz von der Versammlung zum neuen Major gewählt.

Dadurch wurden dann weitere Wahlen bei den Berittenen notwendig. Stefan Rühl wurde zum Oberleutnant/Adjutant des Oberst gewählt. Neu bei den Berittenen ist als Leutnant Ingo Dames. Ebenfalls neu gewählt wurde der stellvertretende Jungschützenzugführer, da Stefan Sondermann aus Altersgründen ausscheidet. Für ihn übernimmt Jan Derk Schanzmann. Keine Veränderungen gab es beim Hauptfeldwebel der 2. Kompanie, hier wurde Ernst-Jochen Vennmann einstimmig wiedergewählt. Auch Oberfähnrich Maik Gangelhoff, Scheibenbegleiter Jochen Brunßen und Dieter Bergmann wurden wiedergewählt.

Der Schützenverein plant in diesem Jahr den Bau eines Thronwagens, mit dem das Königspaar zukünftig an den Festumzügen teilnehmen soll. Ferner ist die Neugestaltung des Schützenheimes durch eine Pflasterung geplant.

Quelle: RP