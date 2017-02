Wesel: Ein Klavier!

Peter Friedich aus Remscheid ist Krebspatient in der onkologischen Praxis im Versorgungszentrum des Marien-Hospitals. Und hat dem Team nun vor Dankbarkeit ein Instrument geschenkt.

Plötzlich ist der Raum von Musik erfüllt. Peter Friederich hat sich ans Klavier gesetzt und spielt aus dem Stegreif einige muntere Melodien. Er findet schnell aufmerksame Zuhörer, einige applaudieren dem Senior nach seiner Darbietung an einem ungewöhnlichen Ort. Das Klavier, das drei Schüler aus Remscheid bunt bemalt haben, ist Friederichs Geschenk ans Team um den leitenden Arzt Dr. Mathias Hoiczyk. "Das Instrument ist so alt wie ich - Jahrgang 1950", sagt der Klavierbauer. Er hat es generalüberholt und dafür gesorgt, dass es nach Wesel kam. Denn hierher ist Friederich, bei dem vor zweieinhalb Jahren Lungenkrebs festgestellt wurde, seinem Arzt gefolgt. Hoiczyk behandelte ihn zunächst als Oberarzt an der Uniklinik Essen und betreut ihn nun, seit seinem beruflichen Wechsel, im MVZ des Marien-Hospitals.

"Ich bin Herrn Dr. Hoiczyk treu geblieben, weil er alles tut, um mir zu helfen", sagt Peter Friederich. "Wir führen immer wieder sehr gute Gespräche. Er nimmt mir die Angst, verspricht aber nichts, was er nicht halten kann. Das habe ich so noch nicht erlebt", betont der Remscheider. Nach zwei Jahren Chemotherapie mit teils schweren Nebenwirkungen geht es ihm inzwischen wieder so gut, dass er trotz Rentenalters in seiner Werkstatt arbeitet. Der Grund: Peter Friederich wird mit einer Immuntherapie behandelt.

"Sie ist seit Juli 2016 in Deutschland zugelassen und wird von den Kassen bezahlt", sagt Hoiczyk. Bei dieser neuartigen Methode erkennt das Immunsystem des Patienten die Krebszellen und zerstört sie. "Dies geschieht, indem auf das Immunsystem hemmende Faktoren der bösartigen Zellen ausgeschaltet werden und somit das Immunsystem wieder scharf ist", erklärt der Onkologe. Dies bewirkt ein Wirkstoff, der Friederich alle zwei Wochen über einen Zugang (Port) intravenös zugeführt wird. Das dauert jeweils zwei, drei Stunden. Dafür kommt er in die Praxis nach Wesel. "Im Vergleich zur Chemotherapie sind die Nebenwirkungen fast zu vernachlässigen", sagt Friederich. "Man ist höchstens etwas müde und abgeschlafft, und es kann zu Wassereinlagerungen kommen - alles kein Problem." Friederich gehörte zu den ersten in Deutschland behandelten Patienten mit Nivolumab, wir haben es über Umwege über die internationale Apotheke bekommen. "Ich erinnere mich noch gut an unser erstes Gespräch", sagt Hoiczyk. "Ich riet Herrn Friederich, alle seine Sachen zu ordnen, da die Erkrankung bereits metastasiert war". Unter der aktuellen Immuntherapie haben sich die Metastasen vollständig zurückgebildet.

"Immuntherapie bedeutet nicht, dass jeder Patient einen individuellen Wirkstoff bekommt, sondern er ist für alle gleich", erklärt Hoiczyk. Studien haben gezeigt, dass diese neue Form der Tumorbehandlung vor allem bei Lungen-, Haut- und Harnblasenkrebs sehr gute Ergebnisse bringt. Hoiczyk geht davon aus, dass die Forschungsarbeit über kurz oder lang dazu führen wird, dass die Immuntherapie auch bei anderen Krebsarten verstärkt zum Zuge kommen dürfte.

"Ein festes Therapie-Ende ist nicht festgelegt", sagt er. "Bei Herrn Friederich werden wir die Therapie voraussichtlich zwei Jahre anwenden und dann weitersehen." Er ist zuversichtlich, dass der Klavierbauer zu den 20 Prozent Krebspatienten zählen wird, die dauerhaft geheilt werden können. "Hundertprozentig wissen wir das erst in etwa fünf Jahren", so der Krebsspezialist. Peter Friederich fühlt sich so "vergnügt und munter", dass er vorgeschlagen hat, in der onkologischen Praxis einen Liederabend mit Klavierbegleitung zu veranstalten. Dr. Hoiczyk übt bereits: "Den Flohwalzer kann ich schon", sagte er und lacht.

Quelle: RP