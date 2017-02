Schermbeck: Eine Tür als Wunschzettel

Türen können trennen, aber auch verbinden. Es kommt eben auf die Bedürfnisse an. Eine Gruppe Gahlener Bürger hat sich für die Tür als Zeichen der Verbindung entschieden und möchte mit einer Tür die Gahlener Dorfgemeinschaft noch stärker festigen. Von Helmut Scheffler

Es gibt wenige Angebote in Gahlen und Östrich für Menschen im Alter zwischen 35 und 60 Jahren. Solche Formulierungen hat der Östricher Henning Horstkamp in den letzten Jahren bei Gesprächen bei privaten Feiern oder öffentlichen Veranstaltungen häufig gehört. Seine Idee, etwas zu unternehmen, um diese Gruppe zu erreichen, wurde von seiner Schwester Christiane Gandoy von Beginn an unterstützt. Beide konfrontierten Pastor Christian Hilbricht im Herbst 2015 mit ihrem Anliegen und fanden bei ihm offene Ohren. Dietmar Mettler, Anke Püschel und zuletzt Theo Brockmann gesellten sich hinzu mit dem Ziel, etwas zu unternehmen, um der in Zeiten einer stärker werdenden Isolation von Menschen bestehenden Gefahr der Zerbröckelung der dörflichen Identität entgegenzuwirken. Etwas Neues sollte es sein und auf keinen Fall eine Konkurrenz zu Angeboten Gahlener Vereine und Gruppen schaffen.

"Wir wollen eine Plattform schaffen, auf der Menschen zusammenkommen können, die sich in sonstigen Aktivitäten des Dorfes nicht wiederfinden können", beschreibt Christian Hilbricht die Zielsetzung der Gruppe. Inspiriert vom Reformations-Gedenkjahr, das an den Anschlag von Luthers Thesen an der Tür der Wittenberger Schlosskirche im Jahre 1517 erinnert, entstand die Idee, eine Tür bereitzustellen, um Gahlener Bürgern die Möglichkeit zu bieten, Wünsche zur künftigen Entwicklung Gahlens zu äußern. Handwerklich umgesetzt hat dies Tischlermeister Ralf Becks. Vorbild ist das Portal der Dorfkirche.

Erstmals aufgestellt wurde das Stück beim Tus Gahlen. Zu den ersten Wünschen zählte, einen Kunstrasenplatz zu erhalten. Beim Preisschießen der Bürgerschützen wünschte jemand eine Energiegenossenschaft für Gahlen. Die Tür wurde Ende beim Familientag bei Horstkamp an der Hardtstraße aufgestellt. Dort wünschten Bürger, den Frühstücksbrunch nach dem Gottesdienst in der Dorfkirche bekannter zu machen, ein Erntedankfest auf dem Gelände der Östricher Schule zu feiern und mehr Feste in Östrich zu feiern. Weitere Stationen waren das Tennenfest des Heimatvereins, die Tauferinnerungsfeier, das Kinderschützenfest und die Feier anlässlich des 250-jährigen Bestehens des Gahlener Pastorates und die Dorfkirche zwei Wochen lang vor und nach dem Reformationsfest. Die an sechs Stationen gesammelten 27 Wünsche wurden inzwischen ausgewertet und sortiert. Was sich als machbar abzeichnete, wurde begonnen. "Wir überlegen, wie man die Öffentlichkeit mehr über das informieren kann, was es in Gahlen an Angeboten gibt", berichtete Theo Brockmann. Es wird eine Homepage fürs dörfliche Geschehen erwogen, wobei jemand gesucht wird, der die regelmäßige Pflege übernehmen kann. Es sollen die begonnenen Gespräche mit den Vereinen fortgesetzt werden. Das Projekt "Kino in der Kirche" wird am 11. März um 20 Uhr in der Dorfkirche gestartet. Gezeigt wird der Film "Die Kinder des Monsieur Claude und seiner Töchter". Kino war ein Wunsch auf einer Tür.

Auch in den nächsten Monaten wird die Tür an verschiedenen Stellen zu sehen sein, am 7. und 14. Mai bei der Konfirmation, am 12. und 13. August beim Schafsmarkt, am 24. September während des Gottesdienstes auf dem Campingplatz Bensberg und beim Reformationsjubiläum am 31. Oktober. "Wir suchen noch Leute, die tatkräftig mitarbeiten möchten", ermuntert Henning Horstkamp dazu, am 11. März beim Kirchen-Kino das Gespräch mit den Organisatoren zu suchen.

