Wesel: Engagierte Paten schenken Kindern Zeit

Weseler Chemie-Konzern Altana wird das 2012 gestartete Bildungs-Coaching an der Grundschule an der Böhlstraße weitere drei Jahre fördern. Nach der Vertragsunterzeichnung berichteten zwei von 21 Paten über ihre Erfahrungen.

Jutta Grasser ist ein wenig traurig. Mitte Juli wird sie sich von Lisa (Name geändert) verabschieden müssen, denn Lisa geht nach den Sommerferien auf eine weiterführende Schule.

Seit gut einem Jahr ist die freundliche und couragierte Rentnerin aus Rees-Mehr Patin der Viertklässlerin, die zur Innenstadt-Gemeinschaftsgrundschule an der Böhlstraße geht. Im Rahmen des Projekts Bildungs-Coaching, das 2012 von der Stadt angestoßen wurde, vom Weseler Spezialchemie-Konzern Altana unterstützt und von der Akademie Klausenhof in Dingden fachlich begleitet wird, treffen sich das Mädchen und die Seniorin einmal in der Woche. Dann spielen sie Karten, gehen ins Kino, essen ein Eis oder besuchen eine Ausstellung. Die Patin schenkt Lisa Zeit und Zuwendung. Und das tut dem verhaltensauffälligen Mädchen gut. "Es ist wichtig, dass ich ihr Grenzen setze, dass sie Regeln kennenlernt. Und es ist für mich schön zu sehen, wie wissbegierig Lisa ist. Das Mädchen hat wirklich Potenzial."

Jutta Grasser ist eine von 19 Patinnen und zwei Paten, die sich ehrenamtlich am Bildungs-Coaching-Projekt beteiligen, das in enger Abstimmung mit der Grundschule und dem Klausenhof durchgeführt wird und zum Ziel hat, benachteiligte Kinder zu fördern und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Jutta Grasser und Patin Marianne Podszun waren gestern zu Gast bei Altana an der Abelstraße, um von ihren Erfahrungen zu berichten.

Zu den aufmerksamen Zuhörern gehörte Altana-Chef Martin Babilas, der zuvor mit Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Schulleiterin Astrid Wahl-Weber einen Vertrag unterzeichnet hatte. In dem verpflichtet sich Altana, das Projekt für weitere drei Jahre durch die Finanzierung einer sozialpädagogischen Fachkraft des Klausenhofes zu unterstützen. "Uns freut sehr, dass wir zur Potenzialentfaltung der ganz Kleinen in unserer Nachbarschaft beitragen können und bedanken uns sehr herzlich bei allen Paten."

Ansprechpartner für die 21 Ehrenamtler in der Innenstadtgrundschule ist Projektkoordinatorin Hildegard Derksen. Die Klausenhof-Mitarbeiterin führt Kinder und Paten zusammen, spricht mit den Eltern und ist jederzeit erreichbar, wenn es Probleme gibt. Und dass es die gibt, verhehlte gestern niemand.

"Ich hatte Zweifel, ob ich etwas verkehrt mache und wollte schon aufgeben. Frau Derksen hat mir geholfen. Und ich habe mir gesagt, dass man so ein Kind nicht fallen lassen darf", erzählt Marianne Podszun aus Wesel, die vor Jahren von einer Freundin von dem Projekt erfahren. Ihr Patenkind stammt aus schwierigen Verhältnissen. Der Junge hat große Probleme. Doch Marianne Podszun ist es gelungen, ihn an der Musikschule anzumelden, wo er Schlagzeug-Unterricht erhält. Die Kosten trägt Altana. Sie begleitet ihren Schützling nicht nur zum Unterricht, sondern hat ihm auch das Fahrradfahren beigebracht, fährt mit ihm zum Auesee und zum Minigolf am Rheinbad.

"Die positiven Auswirkungen sind nicht nur bei den Kindern, sondern auch in ihrem Umfeld spürbar", sagt Schulleiterin Astrid Wahl-Weber. "Immer mehr Kinder wünschen sich einen Paten." Und auch die Bürgermeisterin zieht eine positive Bilanz. "Kinder und Paten profitieren, machen neue Erfahrungen und lernen dazu. Ein toller Erfolg", so Westkamp.

