Wesel: Es hält ein Bus im Nirgendwo: Ausstieg in Gestrüpp und Verkehr

SPD fragt nach sicherer Lösung für die Bushaltestelle an der Dinslakener Landstraße - und nach Licht. Von Fritz Schubert

Aussteigen und im Gestrüpp hängenbleiben ist an der Dinslakener Landstraße eins. Dabei balanciert die Kundschaft des öffentlichen Personennahverkehrs außerdem auf einem halben Dutzend zugewachsener Gehsteigplatten. Unmittelbar vor der Nasenspitze rauscht der Kfz-Verkehr vorbei, hinten die Bahn. Der Platz zwischen dem Bahndamm der Hollandlinie und der Haupteinfallstraße Richtung Bahnhof ist begrenzt. Die wenigsten Weseler dürften wissen, dass es hier überhaupt eine Station gibt. Auch Busfahrer rollen schon mal vorbei. Denn man nimmt die Haltestelle kaum wahr. Dies zählt mit zu den Mankos, auf die SPD-Fraktionsvorsitzender Ludger Hovest gestern mit Nachbarin Irmgard Biesemann aufmerksam machte.

Es mögen wenige Menschen sein, die den Haltepunkt nutzen. Eine Daseinsberechtigung hat er angesichts des nahen Wohngebiets um Braunschweiger Straße und Flamer Weg trotzdem. Die 82-jährige Irmgard Biesemann nimmt hier vergleichsweise oft den Bus, um in die Stadt zu kommen. Da muss sie zwar mittlerweile am Bahnhof schon umsteigen, um beispielsweise zum Kaufhof, zum Großen Markt oder gar nach Flüren zu gelangen, aber die Möglichkeit des Zustiegs bleibt wichtig.

Mit den Unzulänglichkeiten befassen sollen sich auf Initiative Hovests nun die Stadt und die Niag. Der SPD-Chef fragt nach Möglichkeiten, Kraftfahrer auf den Gefahrenpunkt hinzuweisen und nach Lösungen für eine sichere Querung der Fahrbahn. Zudem sollten die Aufstellbereiche auf beiden Seiten verbessert beziehungsweise von Wildwuchs befreit werden.

Mit eigenen Vorschlägen hält Hovest sich zurück. Das müssten Fachleute erörtern, was sich da machen lasse, sagt er. Nachdem es in dem Quartier wegen diverser Firmen-Aufgaben dunkler geworden ist, gilt dies auch für ein weiteres Anliegen: mehr Licht. So gebe es auf der Braunschweiger Straße nur noch eine Laterne, schildert Biesemann. Hovest sagte, es müsse nicht alles um jeden Preis gemacht werden. Aber er will die Verwaltung daran erinnern, die Beleuchtungssituation in der gesamten Stadt zu überprüfen. "Licht gibt Sicherheit", erklärte Hovest mit Blick auf den zunehmenden Anteil Älterer.

