später lesen Wesel Fahrlehrer erklärt Senioren neue Verkehrsregeln 2017-02-28T17:57+0100 2017-03-01T00:00+0100

Für Donnerstag, 2. März, 18 Uhr, lädt das Netzwerk 50plus zu einer kostenlosen Infoveranstaltung ins Evangelische Gemeindehaus, Kirchstraße 6, nach Drevenack ein. Thema an diesem Abend sind die neuen Verkehrsregeln. Fahrschullehrer Marc Overkämping aus Schermbeck wird den Zuhörern unter anderem erklären, was beispielsweise beim "grünen Pfeil" für Rechtsabbieger gilt? Oder was noch mal dieses runde Schild mit Balken in der Mitte gedeutet? Außerdem erklärt er, wie korrekterweise das Einfädeln im Kreisverkehr und wie eine Rettungsgasse funktioniert. "Es ist immer wieder sinnvoll, das eigene Basiswissen aufzufrischen und auf den neuesten Stand zu bringen", teilen die Organisatoren mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.