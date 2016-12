später lesen Wesel Feuerwehr löscht Zimmerbrand an der Ackerstraße FOTO: Feuerwehr FOTO: Feuerwehr Teilen

Twittern





2016-12-22T19:17+0100 2016-12-23T00:00+0100

Am Mittwochabend um 22.41 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand an der Ackerstraße gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte es in einem Zimmer im ersten Obergeschoss eines Reihenhauses. Die Flammen drohten auf angrenzende Zimmer überzugreifen. Das allerdings konnte durch den Einsatz von zwei Feuerwehr-Einsatztrupps verhindert werden. Alle Bewohner konnten sich nach Angaben der Polizei in Sicherheit bringen.