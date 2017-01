später lesen Glätte-Unfall in Schermbeck Frontalzusammenstoß mit Streuwagen - Lkw-Fahrer verletzt FOTO: dpa, bludau gfh FOTO: dpa, bludau gfh Teilen

2017-01-07

Ein Lastwagenfahrer ist auf schneeglatter Straße im Kreis Wesel in ein entgegenkommendes Streufahrzeug gerutscht. In Schermbeck verlor der Mann am Samstagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn.