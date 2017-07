später lesen Wesel Führung: Wesel am Abend erleben FOTO: Jana Bauch FOTO: Jana Bauch 2017-07-05T17:42+0200 2017-07-06T00:00+0200

Wenn es Abend wird am Niederrhein, dann gewinnen Landschaft und Stadt einen ganz eigenen Charme - wie hier der Wasserturm in der Abendsonne. Für die nächste Abendführung durch das historische Wesel, die am Freitag, 7. Juli, stattfindet, gibt es noch einige freie Plätze.