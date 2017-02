Hamminkeln: Fünf Gemeinden in einem Boot

Die Fusion der evangelischen Kirchengemeinden wird mit einem Festgottesdienst gefeiert. Neue Strukturen wurden geschaffen. "Wir üben Zukunft", sagen die Pfarrer über das Pilotprojekt für Kirche auf dem Land. Von Thomas Hesse

Das neue, von Pfarrer Udo Schmitt geschaffene Siegel ist symbolisch klar. Fünf gezeichnete Personen sitzen gemeinsam in einem Boot und stehen für die fünf kirchlichen Bereiche, die unterwegs sind wie die Jünger, um Jesus zu folgen. Sie werden umkreist vom Schriftzug "Evangelische Kirchengemeinde an der Issel". So heißt die seit 1. Januar fusionierte evangelische Gesamtkirchengemeinde.

In einem Boot sitzen die bisherigen Pfarrgemeinden Wertherbruch und Ringenberg, Blumenkamp, Brünen und Hamminkeln - und mit ihnen die zuständigen Geistlichen Udo Schmidt, Klaus-Hermann Heucher, Stefan Schulz und Dagmar Hörnchen-Schmidt. Nicht ins Boot gestiegen ist die Kirchengemeinde Haffen-Mehr-Mehrhoog, die regional anders organisiert ist. Die Fusion wird mit einem Gründungsfest am 5. März in Wertherbruch ab 10 Uhr gefeiert. Die Presbyterwahl folgt am 18. Juni.

Damit ist ein seit 2010 laufender Fusionsprozess beendet, der nach evangelischer Art erst die Willensbildung der Basis aufgenommen hat. Das brauchte seine Zeit. So wurde der Name "an der Issel" mit breiter Zustimmung gefunden, unter dem nun knapp 9000 Gemeindeglieder vereinigt sind.

Sie merken nicht viel von den Veränderungen - Konfirmandenunterricht, Gottesdienstformen oder Treffpunkte vor Ort bleiben. Vor allem wurde Rücksicht genommen auf Eigenheiten in den Dörfern und spezielle Unterschiede reformierter und unierter Pfarrgemeinden. Die Pfarrer bleiben in ihren Gemeinden und in ihren Pfarrhäusern, sie behalten ihre Aufgaben und Zuständigkeiten in vollem Umfang. Strukturelle Veränderungen wurden eingestielt, in Verwaltungsbereichen (65 Mitarbeiter inklusive der Kitas Brünen und Dingden) und der Zusammenarbeit der Geistlichen etwa.

Gemeinsamer Gottesdienstplan und der auf ein Jahr verkürzte Konfirmandenunterricht sind Beispiele. "Es geht nicht darum zu kürzen. Die neue Form macht es möglich, sinnvoll umzuverteilen", sagt Pfarrer Schmitt. "Wir üben Zukunft", fügt Dagmar Hörnchen-Schmidt hinzu. Denn der Veränderungsprozess wird weitergehen, wenn auch auf die sanfte Art.

Die evangelische Kirche steckt, wie die Landeskirche insgesamt, in einem strukturellen Wandel, die Finanzlage und die Entwicklung der Gemeindegliederzahlen zeigen dies. Die Evangelische Kirche im Rheinland hat Veränderungen eingefordert. Bloß waren die Vorgaben auf Städte gemünzt, es gab keine Blaupause, wie die Fusion bei Erhalt der Besonderheiten auf dem Land funktionieren konnte. "Wir sind ein Pilotprojekt für Gemeinden und Dörfer in der Fläche", sagt Pfarrer Schulz. Deshalb habe man zunächst eine Ideenbörse für den gemeinsamen Namen gestartet, deshalb habe man die Pfarrgemeinden behutsam in den jahrelangen Entwicklungsprozess eingebunden.

Die Pfarrpersonen bekommen aber neue Schwerpunkte in der Gesamtkirchengemeinde. Welche, wird durch Wahl oder Gesamtpresbyteriumsbeschluss entschieden. Weiter zugeordnet bleiben Mitarbeiter in Gemeindebüros, in der Kirchenmusik, im Jugendbereich, in den Kitas und auf den Friedhöfen. "Wir hoffen, dass die Neugründung etwas Neues darstellt und zugleich die Kontinuität der Gemeinden abbildet", sagen die Pfarrer.

Es sieht ganz so aus, als bliebe das Kleine in der großen Gemeinde erhalten.

Quelle: RP