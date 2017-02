später lesen Schermbeck Georgskirche wird bis Ostern saniert FOTO: Hans Blossey FOTO: Hans Blossey Teilen

In einer Woche beginnen in dem evangelischen Gotteshaus in Schermbeck die Sanierungsarbeiten. Vorher muss das 500 Jahre alte Altarbild abgebaut und eingelagert werden.