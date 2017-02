Schermbeck: Geschenkideen für jeden Geldbeutel

Die Schermbecker Geschenkboutique Angela Stender besteht seit vier Jahrzehnten. Der Geburtstag wurde jetzt gefeiert. Von Helmut Scheffler

Zu den wenigen Geschäften, die seit vier Jahrzehnten auf der Mittelstraße ansässig sind, gehört auch die Geschenkboutique Angela Stender, die in der Nachfolge der Firmengründerin seit dem 3. Februar 2011 von der Einzelhandelskauffrau Christiane Fröhlich geführt wird. Das 40-jährige Geschäftsjubiläum wurde am vergangenen Wochenende gefeiert.

Am 3. Februar 1977 eröffnete Angela Stender ihren kleinen Laden an der Mittelstraße 49. Zehn Jahre später wechselte die Geschenkboutique im April 1987 die Straßenseite. Vor vier Jahrzehnten waren Geschenkläden allenfalls in größeren Städten zu finden. Insofern setzte Angela Stender einen Meilenstein in der Einzelhandelsszenerie der Gemeinde Schermbeck. Die Neugierde der Bewohner war entsprechend groß. Und schon bald sprach es sich herum, dass man "bei Angela immer etwas findet".

Durch permanente Marktbeobachtung und das aufmerksame Wahrnehmen von Kundenwünschen hat es Angela Stender geschafft, dass auch in Zeiten von Supermärkten, Einkaufszentren auf der grünen Wiese und zunehmendem Online-Handel ein Geschäft Bestand haben kann.

"Sie erfüllt hundertprozentig meine Erwartungen", stellte Angela Stender bei der Geschäftsübergabe an Christiane Fröhlich vor sechs Jahren fest und ergänzte: "Ich bin überzeugt, dass ich die richtige Wahl getroffen habe und dass sie die Schermbecker nicht enttäuschen wird." Sie sollte Recht behalten, denn Christiane Fröhlich hält ein inzwischen erweitertes Warensortiment bereit, das Käufern aller Altersschichten eine reichliche Auswahl bietet. Von Lederwaren, Glas und Porzellan über Vasen, Bilder, Lampen und Laternen bis hin zur Gourmet-Ecke mit Nudeln, Dips, Essig, Ölen, Bränden und Weinen, gibt es alles, worüber sich Beschenkte freuen können. Zum Textilien-Sortiment gehören Tischdecken ebenso wie Kissen und Läufer. Skulpturen und Figuren aus unterschiedlichen Materialien werden ebenfalls angeboten.

"Mein Beruf ist wie ein Hobby", sagt Christiane Fröhlich. Und beim Plaudern über ihr Geschäft, in dem sie von zwei Mitarbeiterinnen unterstützt wird, strahlt die 50-jährige Chefin eine Begeisterung und Fröhlichkeit aus, die ihrem Namen alle Ehre macht.

"Es ist wie mein drittes Kind", sagt sie und teilt damit Angela Stenders Auffassung. Ein Blick auf die liebevolle Gestaltung des Geschäftsraumes macht eine Nachfrage zu diesem Satz überflüssig.

"Wir freuen uns über die tatkräftige Unterstützung im Werberat", verbindet der Werbegemeinschaftsvorsitzende Wolfgang Lensing seine Glückwünsche zum Jubiläum mit einem Dank an Christiane Fröhlich, die auch das WG-Fest "Shoppen in der Vorweihnachtszeit" ins Leben gerufen hat.

Das Geschäft ist montags bis samstags von neun bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet sowie samstags zwischen 9 und 13.30 Uhr. Telefonischer Kontakt ist unter 02853 2349 möglich.

