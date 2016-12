Schermbeck: Geschüttelt - oder gerührt?

Das Jahr 2016 geht zu Ende, ganz Deutschland bereitet sich auf die große Party zum Jahresabschluss vor. Bevor um 0 Uhr die Sektkorken knallen, gibt es aber noch einen ganzen Abend zu füllen. Und was passt besser als Begleiter von Silvestertraditionen wie Dinner for one, Tischfeuerwerk, Bleigießen und Co. als ein paar ausgefallene Cocktails. Thomas Eickershoff, Chefbarkeeper im Landhotel Voshövel, hat unserer Redaktion drei seiner Lieblingsrezepte verraten. Seine Kreationen sind unkompliziert. Wer sie nachmixen will, findet alle Zutaten im Supermarkt.

Basistipps vom Profi "Cocktails mixen, ist eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit", sagt Eickershoff. "Wenn man ein paar Dinge beachtet." Als Basisutensilien reichen dem Barkeeper zufolge ein Cocktailshaker, ein Messbecher, Strohhalme und Eis völlig aus. "Dann braucht man noch die Zutaten für den Cocktail, und schon kann es losgehen." Wichtig seien eigentlich nur drei Regeln: Heiße Cocktails und alle mit Kohlensäure werden niemals geschüttelt. "Das wäre dann der Coca-Cola-Effekt", sagt Eikershoff. "Und eine versaute Küche kann niemand gebrauchen." Regel Nummer zwei bezieht sich auf die Dichte der Flüssigkeiten. Grundsätzlich gelte: Je dickflüssiger das Getränk, desto schwerer ist es. "Wenn man beispielsweise Grenadinensirup in einen Cocktail gibt, sinkt er zu Boden. Das ist einfache Physik". Die dritte Regel bezieht sich auf die die Reihenfolge, in der man die Cocktailbestandteile in das Glas gibt. "Alkoholika kommen immer zum Schluss. Denn die greifen das Eis an und verwässern das Ergebnis." Zuletzt noch ein Tipp zu den Eiswürfeln. Wer Eis im Supermarkt kauft, bekommt oft milchig-weiße Würfel. Geschmacklich ist das kein Problem, es sieht nur nicht gut aus. Die Alternative ist: selber machen. Wenn man das Wasser vorher kocht, gefriert es klar und man bekommt durchsichtige Eiswürfel, wie man sie aus guten Bars kennt.

