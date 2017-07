später lesen Wesel Gesuchter Rennradfahrer meldet sich nach Aufruf 2017-07-03T19:02+0200 2017-07-04T00:00+0200

Am Freitag gegen 12.30 Uhr war, wie berichtet, ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem Fahrrad auf der Weseler Rheinbrücke in Richtung Büderich unterwegs, als sich ihm in Höhe des Brückenpfeilers von hinten ein schimpfender Rennradfahrer näherte.