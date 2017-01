Schermbeck: GGS-Förderverein mit neuem Vorstand

Die Initiative an der Gemeinschaftsgrundschule in Schermbeck wird jetzt von Pamela Friedrich geleitet. Auf der Jahreshauptversammlung wurde sie in dieses Amt gewählt. Bei dem Termin gab der Verein auch einen Ausblick auf 2017. Von Helmut Scheffler

Pamela Friedrich ist die neue Vorsitzende des Fördervereins der Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck. Einstimmig wurde sie während der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Vereins zur Nachfolgerin von Susanne Spyrou gewählt. Sie hatte das Amt seit dem Jahr 2014 inne.

Zu dem neuen Vorstand gehören aber auch die stellvertretende Vorsitzende Christa Ketteler, die als Lehrerin an der Gemeinschaftsgrundschule die Verbindung zwischen Förderverein und Kollegium fördern soll, Kassiererin Sabine Porsche sowie Schriftführerin Jessica Georges. Neue Kassenprüferinnen sind dagegen Wibke Herweg und Diana Mückley.

Schulleiterin Jessica Steigerwald überreichte den bisherigen Vorstandsmitgliedern Susanne Spyrou, Michael Beermann, Sandra Ufermann und Uta Lensing bei der Versammlung ein Geschenk als Dankeschön für die ehrenamtliche Tätigkeit für die Schule. "Ich würde mich sehr freuen, wenn noch mehr Eltern den Förderverein unterstützen würden, weil das den Kindern dient", sagte die neue Vorsitzende zum Einstand und bittet gleichsam alle Eltern von Schülern, die Mitgliedschaft in dem Förderverein zu beantragen. Derzeit gehören rund 120 Eltern der insgesamt 200 Schulkinder dem Förderverein an. Die Mitgliedschaft kostet jährlich zwölf Euro Beitrag.

Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, die Schüler und ihre Schule ideell und finanziell zu unterstützen. Um diese Ziele zu erreichen, beteiligen sich die verschiedenen Vereinsmitglieder im Verlauf eines Jahres an mehreren Veranstaltungen bei Straßenfesten und in der Schule.

Der Kuchen- und Getränkeausschank bei der Einschulung oder beim Tag der offenen Tür ist beispielsweise schon zur Tradition des im Jahr 1996 gegründeten Fördervereins geworden. Bei allen Festen rund um das Schulwesen kümmert sich der Förderverein außerdem in der Cafeteria um die Bewirtung der Besucher. Finanzielle Unterstützung gab es dagegen schon einmal für eine Theaterfahrt.

Auch in diesem Jahr will der Förderverein die Schule wieder sowohl mit Geld, als auch mit Arbeitskraft unterstützen. Geplant ist beispielsweise die Anschaffung eines CD-Players, der dringend für Veranstaltungen in der Turnhalle benötigt wird. Im Musikraum sollen außerdem die offenen Regale durch richtige Schränke ersetzt werden. Und vielleicht findet sich unter den Lesern dieses Artikels auch ein Tontechniker, der die fehlerhafte Mikrofonanlage der Gemeinschaftsgrundschule einmal in Augenschein nehmen und gegebenenfalls reparieren kann.

Am 19. Mai dieses Jahres veranstaltet die Schule in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr einen Basar. Die Cafeteria wird an diesem Tag in gewohnter Manier wieder vom Förderverein betreut. Unterstützung gibt es vom Förderverein auch während der Projektwoche der Grundschule. Diese soll in in diesem Schuljahr zum Oberthema "Forscher" mit den Schülern durchgeführt werden.

Quelle: RP