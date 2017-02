später lesen Wesel Ginderich steht vor einem vollen Narrenprogramm Teilen

Unter dem Motto "Die KGV im neuen Gewand, der Rest liegt in eurer Hand" startet die KGV Ginderich am Samstag, 11. Februar, ihre Büttensitzung im beheiztem Festzelt auf der Schützenwiese am Kuhport. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19.11 Uhr. Karten können in den Vorverkaufsstellen Edeka, Gaststätte Op de Eck und Sparkasse in Ginderich erworben werden. Durchs Programm mit Büttenreden, Show- und Gardentänzen geht es mit DJ Stefan zum anschließenden Tanz.