Schermbeck: Große Ehre für kleine Logistik-Experten

Am Freitag gewannen die Jungen und Mädchen der Klassen 3a und 3b der Schermbecker Gemeinschaftsgrundschule den zweiten Preis beim Wettbewerb "LogistiKids". Von Helmut Scheffler

Mit einem Riesenjubel empfingen die Schüler und Schülerinnen am Freitagmorgen ihre Schulleiterin Jessica Steigerwald, als diese den Kindern eine gerahmte Siegerurkunde und einen Pokal zeigte, die sich die Kinder in wochenlanger Arbeit selbst verdient hatten.

Erstmals beteiligte sich die GGS an dem unter Schirmherrschaft des NRW-Wirtschaftsministeriums stehenden Ideenwettbewerb "LogistiKids", dessen Ziel die spielerische Vermittlung der positiven Seiten von Logistik an Kinder bereits in jungen Jahren ist. Die Branche steht nämlich vor einem massiven Fachkräfteproblem. "Der Wettbewerb sollte also nicht nur das Image der Branche verbessern, er könnte auch dafür sorgen, dass sich bereits Kinder für ein Thema begeistern, das sie später mal zu ihrem Beruf machen könnten", begründet das "Logistik Cluster NRW" das Angebot des Wettbewerbs.

Die Grundschüler sollten bei dem zum vierten Male ausgelobten Wettbewerb ideenreich die Frage beantworten: "Wie kommen Rosen in den Blumenladen?" Bei GGS-Lehrerin Caroline Feldkamp fand Simone Abelmann offene Ohren, als sie die Teilnahme vorschlug. Nach den Sommerferien überlegten die Kinder mit ihrer Lehrerin, wie man die Idee umsetzen kann. Die einen wollten ein Plakat erstellen, andere dachten daran, Bilder zu malen. Das Basteln von Blumen aus Pappe wurde ebenso vorgeschlagen wie der Bau einer ganzen Landschaft, wobei sich schnell herausstellte, dass es wohl Probleme beim Einschicken des Vorschlags gegeben hätte.

Die Entscheidung fiel schließlich auf die Erstellung eines Films. Caroline Feldkamp und Julia Hense übernahmen Kameraführung und Regie. Auf einem abgeernteten Maisfeld nahe der Schule wurde gefilmt, wie die Kinder Blumensamen in die Erde einbrachten. "Ich durfte der Bauer sein, der das Feld vorbereitet", erzählt die achtjährige Dana Porsche stolz von ihrem Beitrag.

Mittels Schattentheater zeigten die Kinder anschließend im Zeitraffer, wie Blumen wachsen. Gebastelte Rosen wurden im nächsten Schritt auf dem Feld abgeschnitten. Im Klassenraum wurde eine Miniaturwelt erstellt, in der Container mit den verpackten Rosen die Reise zum Zielort antraten. Den Blumenauktionator durfte Henrik Horstkamp mimen. Auf dem Großmarkt übernahm die Blumenfrau "Biggi" (Mia Schikat) die Rosen, um sie im Blumenladen der GGS zu verkaufen.

Den sechs Minuten langen Film schickte Feldkamp im Oktober ab. "Als im Dezember die Einladung zur Preisverleihung kam, wussten wir schon, dass wir zu den besten drei Wettbewerbsteilnehmern gehörten", berichtet sie. Am Donnerstag schließlich fuhren Schulleiterin Jessica Steigerwald, Feldkamp und vier Schüler nach Duisburg, um an der Preisverleihung teilzunehmen. Die Schermbecker GGS-Kinder errangen den zweiten Platz und erhielten dafür neben Urkunde und Pokal 700 Euro Preisgeld. Die Hälfte davon dürfen die Drittklässler für ihren Stufenausflug verwenden. Die andere Hälfte wird der gesamten Schülerschaft zugutekommen.

Quelle: RP