Hamminkeln.: Grundschule könnte neu gebaut werden

Rundreise der Politik zu den Schulen: Aus Sicht der Verwaltung ist ein Neubau in Mehrhoog nicht teurer als eine Kernsanierung. In Hamminkeln und Brünen besteht Sanierungsbedarf in Höhe von 15 Millionen Euro

Es ist immer klug, sich ein Bild vor Ort zu machen. So sahen es auch Hamminkelns Schulpolitiker, die sich kürzlich auf Bustour durchs Stadtgebiet begaben, um sich über den Zustand mehrerer Schulgebäude zu informieren. Trotz Investitionen gibt es einen Instandsetzungsstau nach vielen Sparjahren und eine Überraschung: den Neubau der Grundschule Mehrhoog. Das würde sechs bis acht Millionen Euro kosten, je nach Entscheidung, ob Neubau oder Sanierung der Vorzug gegeben wird.

Geld, das nirgendwo im Etat eingeplant ist. Für das ehrwürdige Backstein-Ensemble mit Turnhalle im Grünen und hinter hohen Bäumen am Vorthuiyser Weg könnte dennoch das Ende eingeläutet werden. Denn auch der Standort könnte ein anderer werden. Allerdings müssen für die Grundschule Mehrhoog noch etliche Fragen geklärt werden. Die optisch sympathische Schule weist alte Bausubstanz aus den 50er-Jahren auf, Sanierungsbedarf ist lange bekannt.

Lösung steht bislang aus. Bürgermeister Bernd Romanski reduziert die Frage nach einer Sanierung auf die rhetorische Ebene. Die Durchsanierung des 50er-Jahre-Baus wäre nicht wesentlich günstiger als ein Neubau, sagte er der RP. "Keine ansatzweise Lösung", beurteilt Romanski eine Kernsanierung. Ein weiterer Punkt würde die Kosten treiben: Eine Sanierung kann zwei Jahre dauern, die Klassen müssten in teure Container ausweichen.

Bei einem Neubau könnte die Stadt freier agieren, womit auch die Standortfrage verbunden ist. Die Grundschule liegt heute östlich der Bahn und am Ortsrand. Westlich der Bahn sind die neuen Baugebiete. "Wir werden jetzt prüfen, die Schule auf die andere Seite der Gleise zu rücken", sagte der Bürgermeister. Preislich günstiger wäre aber ein Anbau an die bestehende Schule, eine Turnhalle ist zudem vorhanden. Noch ist Zeit, frühestens in den Jahren 2018/19 wird in Mehrhoog gehandelt.

Zeit auch, um zu klären, ob die Investition durch Neuverschuldung zu stemmen ist. In den nächsten fünf Jahren steht mehr bevor: Zehn bis 15 Millionen könnten in Kitas und Schulen gesteckt werden, heißt es im Rathaus. Auch die Grundschulen Hamminkeln und Brünen müssen saniert werden. In Hamminkeln soll der Trakt den Anforderungen des Offenen Ganztags entsprechend umgebaut werden, im Altbau und im Verwaltungstrakt besteht Handlungsbedarf.

Weiteres Sanierungsthema ist Brünen. Im alten Gebäude, wo heute die Verwaltung untergebracht ist, stehen Sanierungsarbeiten an. Zudem wird es einen Anbau für die Tagesstätte der Mühlenbergkinder geben, Kämmerer Robert Graaf hat dafür eine Million im Etat 2017 eingeplant.

