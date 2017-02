275 verwahrloste Tiere in Schermbeck: Hundezüchterinnen weinen bei Urteilsverkündung

Weil sie 275 Malteser, Yorkies und Shi-Tzus in einem angemieteten Herrenhaus über mehrere Wochen vernachlässigt hatten, wurden eine 67-Jährige und ihre Tochter am Freitag vom Weseler Amtsgericht verurteilt. Von Klaus Nikolei

Es ist Jahre her, dass so viele überörtliche Pressevertreter im Weseler Amtsgericht einer Verhandlung beigewohnt haben, wie am Freitag. Kein Wunder, schließlich hatte der Fall der 275 verwahrlosten kleinen Hunde, die von Mitarbeitern des Kreisveterinäramtes Wesel am 3. März 2016 in einer beispiellosen Aktion gerettet wurden, bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Die beiden Angeklagten, eine inzwischen in Raesfeld lebende Rentnerin (67) und ihre 38-jährige Tochter, wurden von der Richterin wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu Bewährungsstrafen in Höhe von zehn beziehungsweise sechs Monaten verurteilt. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hatte für die Mutter zwölf, für die Tochter zehn Monate Haft auf Bewährung beantragt, die Anwälte der Frauen hatten vergeblich auf eine Einstellung der Verfahrens gehofft. Die beiden Frauen nahmen das Urteil unter Tränen an.

FOTO: dpa, Andrea Warnecke

Urteil unter Tränen angenommen

Dass die Strafen am Ende noch vergleichsweise milde ausgefallen sind, haben die Angeklagten nicht zuletzt ihren Geständnissen zu verdanken. Die Seniorin, die seit Jahrzehnten in einem angemieteten Herrenhaus außerhalb von Schermbeck Hunde gezüchtet hatte und dafür auch eine entsprechende Erlaubnis besaß, berichtete davon, dass sie bei einem Unfall an Silvester 2015 schwer verletzt wurde. Je zwei Wochen lag sie in einem niederländischen, dann in einem Weseler Krankenhaus. Auch nach ihrer Heimkehr war sie gehandicapt, konnte kaum gehen.

Um die 275 Hunde – genehmigt waren lediglich um die 80 – mussten sich die 38-jährige Tochter und mehrere polnische Putzkräfte kümmern. "Die Tochter war mit dieser Aufgabe völlig überfordert", betonte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Gleichwohl machte sie deutlich, dass die Schermbeckerin Schuld auf sich geladen habe. Denn: "Sie ist eine erwachsene Frau, hat die Tiere vor allem in den obereren Etagen des Hauses, wo sie vor den Behörden versteckt wurden, leiden sehen und nicht reagiert, wie es hätte sein müssen."

"Der schwierigste Tag meines Lebens"

Wie sehr die 275 Hunde in der Zeit von Anfang 2016 bis zu ihrer Befreiung gelitten haben müssen, machte eine beim Kreis Wesel angestellte Veterinärin deutlich, die als einzige Zeugin gehört wurde. Unter anderem berichtete sie von völlig verängstigen und zum Teil aggressiven Tieren, deren Krallen nicht geschnitten wurden, deren Fell hochgradig durch Kot verschmutzt war, die an Tumoren erkrankt waren und schlimme Schmerzen ertragen mussten. Bei der nach Hinweisen gerichtlich angeordneten Durchsuchung des Herrenhauses sei ihr beim Betreten des ungelüfteten Dachgeschosses "schlecht geworden. Den Hunden ging es wirklich dreckig".

Beide Frauen betonten mehrfach, wie leid ihnen die ganze Sache tue. Der 3. März 2016 sei der "schwierigste Tag" ihres Lebens gewesen, sagte die Seniorin. "Ich war unter Schock. Dass die Hunde zum Teil verletzt waren, wusste ich nicht."

"Darum horten Menschen Tiere": Lesen Sie hier ein Erklärstück dazu, warum manche Menschen zu viele Tiere halten.