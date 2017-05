später lesen Niederrhein IHK warnt erneut vor Outlet Center in Duisburg 2017-05-04T16:52+0200 2017-05-05T00:00+0200

Die IHK hat gestern ihre Jahresbilanz vorgelegt und dabei erneut vor einem Designer Outlet Center am Güterbahnhof gewarnt. Gleichzeitig mahnte die Kammer Rechtssicherheit für Sonntagöffnungszeiten der Geschäfte an. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Ergebnissen der aktuellen Konjunkturumfrage im Kammerbezirk. Schließen Handelsbetriebe, so droht den gewachsenen Zentren Frequenzverlust und Verödung, stellt die Kammer fest. Innenstädte seien aber auch auch Imageträger und wichtig für das Profil der Gesamtstadt. Die IHK hält es für wichtig, den Einzelhandel als Magnet für die Zentren zu unterstützen und fordert dies auch von den Händlern selbst sowie von den Immobilieneigentümern und der jeweiligen Stadt. Entwicklungspolitische Entwicklungen wie im Fall des Güterbahnhofsgelände würden hingegen Umsatz aus dem Zentrum abziehen.