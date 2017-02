Wesel: In Schepersfeld wird kräftig gebaut

Auf dem Quadenweg-Areal, auf dem einst ein Hochhaus des Bauvereins gestanden hat, errichtet die Weseler Firma Bautec zehn Reihenhäuser. Einige Meter weiter sollen auf dem Ex-Telekom-Gelände bis zu 80 Wohneinheiten entstehen. Von Klaus Nikolei

Es kommt höchst selten vor, dass jemand zwei Mal in seinem Leben auf demselben Grundstück ein Haus baut. Aber genau das passiert dem Weseler Bauunternehmer Rolf Nitsch, Geschäftsführer der Bautec-Baukonzepte GmbH, derzeit. Beim symbolischen ersten Spatenstich für die Errichtung von zehn Reihenhäusern in Schepersfeld erzählte er nur zu gerne die Geschichte, wie er als Maurer-Stift im zweiten Lehrjahr Ende 1973 am Bauvereins-Hochhaus am Quadenweg/Ecke Seydlitzstraße mitgearbeitet hatte.

Der Mehrfamilien-Bau entwickelte sich im Lauf der Jahre zu einem sozialen Brennpunkt und damit zu einem echten Schandfleck. Im Sommer 2006 wurde er schließlich abgerissen. Und jetzt, wie gesagt, baut Rolf Nitsch auf dem seit Jahren brachliegenden Areal schmucke Reihenhäuser und ein Blockheizkraftwerk. Betrieben wird die Anlage von den Stadtwerken. Deren Geschäftsführer Franz Michelbrink war gestern ebenso zum Spatenstich erschienen ("Wir sparen hier pro Haus 13 Tonnen CO2 pro Jahr") wie auch einige Paare, die bereits einen Kaufvertrag unterschrieben haben.

Hand in Hand haben beispielsweise Angelika Koenen (47) und Robert Voigt (45) dem offiziellen Teil des Termins beigewohnt, bei dem auch Vertreter der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe anwesend waren. Sie sind zuständig für die Vermarktung. Das Paar, das seit einigen Jahren in Goch lebt, hat das geplante Eckhaus Quadenweg/Seydlitzstraße gekauft und ist mit der Entscheidung ganz offensichtlich sehr glücklich. "Wir haben 2015 damit begonnen, nach einem passenden Haus in Wesel, meiner Heimatstadt, zu schauen", sagt Robert Voigt. Hier am Quadenweg stimme einfach alles: Der Preis, die Architektur, die Grundstücksgröße, das Umfeld. "Und mir hat es in Wesel schon immer gut gefallen", sagt seine Lebensgefährtin.

Dass das Paar ein Reihenhaus und keine Wohnung bezieht, hat mehrere Gründe. Zum einen, sagt Robert Voigt, "sind Eigentumswohnungen nicht unbedingt viel günstiger - auch wegen der Nebenkosten. In einem Haus kann man einfach die Türe zumachen und ist in seinem eigenen Reich." Außerdem benötigen die beiden Platz, wenn die Kinder aus früheren Beziehungen zu Besuch nach Wesel kommen.

Von den zehn Reihenhäusern (Kosten: 229.000 bis 253.000 Euro) sind bereits sechs verkauft und eines reserviert. Läuft alles nach Plan, dann werden die ersten zweieinhalbgeschossigen Häuser im Spätherbst bezugsfertig sein.

Gut möglich, dass sich ebenfalls noch in diesem Jahr nur wenige Meter weiter ebenfalls die Baukräne drehen. Denn die Stadt hat sämtliche Planungen, die im Zusammenhang mit der Bebauung des ehemaligen Telekom-Geländes stehen, abgeschlossen. Wie das Rathaus auf Anfrage mitteilte, könnten in den nächsten Wochen die nötigen Verträge abgeschlossen werden. Wie mehrfach berichtet, sollen zwischen Quadenweg, Schepersweg und Halterner Straße 60 bis 80 ein- und zweigeschossige Wohneinheiten - bestehend aus Einfamilien-, Reihenhäusern und Doppelhaushälften - entstehen.

Quelle: RP