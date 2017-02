Hamminkeln: Infos zum Elektroauto heute auf Loikumer Bauernmarkt

Die nächste Infoveranstaltung zum Hamminkelner E-Car-Sharing findet heute in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf dem Loikumer Bauernmarkt (Dorfplatz) statt. Oliver Duhr und Alexander Ehl werden mit drei Fahrzeugen vor Ort sein und Probefahrten anbieten. Außerdem informieren sie über Lademöglichkeiten, die Buchungsplattform und das gesamte Thema Elektromobilität. Ähnliche Veranstaltungen sind in Dingden geplant.

Weiter läuft derweil die Bedarfsumfrage in Loikum. Mehr als 63 Prozent der Teilnehmer haben Bedarf signalisiert, 60 Prozent wünschen sich die Buchung per App. Am Standort Feuerwehr Loikum könnte ein Großteil des Ladestroms direkt vom Dach bezogen werden. Dort befindet sich aktuell eine Photovoltaikanlage. Wenn möglich, soll diese Anlage in zwei Monaten um einen 14 Kilowattstunden großen Tesla-Speicher erweitert werden. Somit wäre ein nächtliches Laden des Fahrzeuges bei vollem Speicher mit Solarstrom möglich. Erfahrungsgemäß werden solche Speicher zwischen März und Oktober täglich zu 100 Prozent gefüllt.

Wie berichtet ist das E-Car-Sharing auf dem Land bereits gestartet. Vier Fahrzeuge bietet die Stadt, zwei Fahrzeuge hat Duhr im Angebot. Demnächst soll ein drittes Fahrzeug hinzukommen. 2018 will Duhr ins hochklassige Segment einsteigen und auch einen Tesla Model 3 einsetzen, abhängig von der Auslieferung durch den Autobauer.

(thh)