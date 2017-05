später lesen Schermbeck Internationaler Treff der Vespa-Fahrer in Schermbeck 2017-05-02T18:37+0200 2017-05-03T00:00+0200

Vespa-Freunde aus ganz Deutschland und Österreich haben sich jetzt in Schermbeck getroffen. Sie folgten der Einladung des Vespa-Clubs Los Piratos Voerde, der in diesem Jahr die German Vespa Rallye ausrichtete. Zu den etwa 50 Gästen, die zum Treffen ins Pfadfinderhaus am Prozessionsweg kamen, gehörten auch Uwe Bödiker als Schirmherr und Präsident des Vespa Clubs Deutschland und Martin Stift als Präsident des Vespa World Clubs.