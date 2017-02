Wesel: Jede Menge Wünsche für Büderich

Bei einem Rundgang durch das Polderdorf wurden am Samstag viele Ideen gesammelt.

Ideen und Vorschläge für Büderich sind gefragt: Das Dorf-innenentwicklungskonzept nimmt seinen Lauf. Treffpunkt für 25 Interessenten war am Samstag die Traditionsgaststätte van Gelder. Gemeinsam ging man durch das Polderdorf, um im Anschluss über Ideen zu diskutieren.

Erster Halt der etwa 2,5 Kilometer langen Tour war der Marktplatz, der in die Jahre gekommen ist. Der Straßenbelag müsste erneuert werden, hieß es. Vorgeschlagen wurde auch eine Neubegrünung und eine andere Anordnung der Parkplätze. Einige Büdericher würden sich außerdem über Außengastronomie freuen. Ein paar Tische und Stühle im Schatten der Bäume, so der Vorschlag, würden sicherlich auch Gäste anlocken, die im Sommer auf ihren Radtouren am Dorf vorbeikommen.

Als ein großes Problem wurde immer wieder beklagt, dass es viele unzureichend ausgebaute oder nicht barrierefreie Gehwege gebe. Öffentliche Mülleimer und Hundekotbeutelspender sollen im Ort in Zukunft ihren Platz finden, um es so sauber wie möglich zu halten, wurde gefordert.

An der Ecke Bahnhofstraße wünschen sich die Teilnehmer eine schönere Grünfläche, der eintönige Rasen und die trostlose Bank würden kaum genutzt Ein Vorschlag: Hier könnte eine Boule- oder Bocciabahn entstehen. Auch der Brunnen der alten Hauptschule könnte hier wieder aufgestellt werden.

Für die Jugend soll ebenfalls einiges getan werden: Da der Sportplatz aufgrund seiner Lage und wegen der Klagen von ruhebedürftigen Anliegern nur beschränkt genutzt werden kann, gibt es Überlegungen, am Feldweg des Melkwegs eine neue Sportanlage errichten zu lassen. Bürgermeisterin Ulrike Westkamp bremste: "Wir wollen mit kleinen Projekten anfangen. Ein Sportplatz ist ein riesiges Projekt, das dauert Jahre. Und vorher muss erst einmal alles gründlich geprüft werden. Heute ist es nur eine Ideensammlung." Eine dieser Ideen, die mit dem möglichen Neubau des Sportplatzes zusammenhängen, wäre die Zusammenlegung der Vereine in Büderich und Ginderich. Schon jetzt trainieren einige Mannschaften gemeinsam, da die Anmeldungen eines Dorfs allein nicht mehr ausreichen. Da wäre eine solche Maßnahme naheliegend, beide würden davon profitieren, hieß es. Denn auch in Ginderich ist man mit der Qualität der Sportplätze nicht zufrieden.

Auch die jüngeren Kinder sollen profitieren. Der Kindergarten am Marktplatz hat aufgrund des Anbaus für die U3-Betreuung an Außenfläche verloren. Diese könnte nun durch den angrenzenden Spielplatz ergänzt und somit wieder vergrößert werden, lautete ein Vorschlag. Weitere Ideen: Neue Parkanlagen schaffen, den Gehweg an der Weseler Straße restaurieren, die ehemalige Bundesstraße zu einer ruhigen Dorfstraße umbauen. Welche der Vorschläge tatsächlich ausgearbeitet werden können, wird sich im Laufe der Zeit zeigen. In einem nächsten Schritt sollen Arbeitsgruppen gebildet werden.

(MH)