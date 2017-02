Hamminkeln: Kämmerer fordert finanzielle Mäßigung

Werden alle Anträge der Parteien umgesetzt, landet Hamminkeln in der gefürchteten Haushaltssicherung. Von Thomas Hesse

Die Haushaltsberatungen in den Ratsfraktionen sind absolviert, jetzt geht es in den Gremien an die Abstimmungen der Anträge, die teils mächtig ins Geld gehen. Heute will sich die CDU zu ihrem finanzpolitischen Kurs erklären. Sie hat über 20 der insgesamt rund 30 Anträge gestellt, unter anderem den heftig kritisierten Vorschlag, die Gewerbesteuer in homöopathischer Dosis zu senken, was die Stadt 105.000 Euro kosten würde. Die finanziellen Auswirkungen aller Anträge würden sich auf ein Defizit erhöhen, das die Grenze zum Haushaltssicherungskonzept (HSK) überspringen würde. Dann hätte Hamminkeln seine finanzpolitische Eigenständigkeit verloren und müsste in aufwendigem bürokratischen Prozedere alle Investitionen vom Kreis als Oberbehörde genehmigen lassen sowie freiwillige Leistungen kappen. "Es kann doch nicht politischer Wille sein, sehenden Auges ins HSK zu geraten. Ich appelliere an Zurückhaltung", warb gestern Kämmerer Robert Graaf gegenüber der RP um Mäßigung.

Er hatte mit einem Defizit von 2,2 Millionen im Etatentwurf angefangen. Dann folgten über den Jahreswechsel Nachmeldungen der Fachämter und eine Fülle von politischen Anträgen. Das Defizit stieg um 940.000 Euro, der Kreditbedarf um 1,5 Millionen. In seiner geltenden Prognose hat der Kämmerer die finanzielle Folgen der Anträge beziffert und gestern Mittag aktuell ein Defizit von 3.038.000,46 Millionen Euro summiert. Übersetzt heißt das: Die kritischen fünf Prozent Verzehr des Eigenkapitals würden 2017 um 40.000 und laut geltender Prognose 2018 um 500.000 Euro übertroffen. Damit wäre die Latte zwei Jahre hintereinander gerissen, was unweigerlich ins HSK führt.

"Ich habe immer wieder gesagt, es ist kein Platz für das Füllhorn", betonte Graaf. Naturgemäß bieten große Antragsposten der Parteien die stärksten Eingriffsmöglichkeiten: 50.000 Euro für Stadtbücherei, 100.000 Euro Sanierung Sportplatz Brünen; je 25.000 Euro fürs Verkehrskonzept Hamminkeln und die Verkehrsprognose B 70/A 3. Und eben die Gewerbesteuersenkung.

Was am Ende rauskommt, wird man sehen. Die Lage ist nicht nur politisch schwierig, sondern auch klimatisch belastet. Einerseits gegenüber dem Kreis Wesel als Finanzwächter, zu dem Hamminkeln ein angespanntes Verhältnis hat. Zum anderen innerhalb der Politik und in Teilen zwischen Verwaltung und Fraktionen. Die Grünen sind sehr verwaltungskritisch. Die CDU soll erstmals in ihrer Etatklausur ihre Anträge nicht einzeln mit ihren Gästen aus der Verwaltung besprochen, sondern den Etat nur global dargestellt bekommen haben. SPD, USD und FDP wirken dagegen sehr verwaltungstreu.

Quelle: RP