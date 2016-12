Wesel: Karten sichern fürs Sommerton-Festival

Frühbucher können schon jetzt Tickets buchen für das Diersfordter Jazz-Ereignis im August. Das Highlight des dreitägigen Festivals ist die Uraufführung der Komposition "Moon" mit Michael Wollny und Eric Schaefer. Von Thomas Hesse

Musikfreunde können sich schon jetzt Karten für das sommerliche Festival-Kleinod nahe Wesel sichern. Das Frühbucher-Konzept hat sich bewährt, die Ticket-Nachfrage ist bereits groß. Daher bieten die Veranstalter des Sommerton-Festivals am Schloss Diersfordt einen Festivalpass zum Sonderpreis von 68 Euro an. Dieser bietet Eintritt zu allen sechs Konzerten am Freitag, 25. August, sowie am Samstag, 26. August, an. Das Festival findet traditionell am letzten August-Wochenende im komfortabel ausgestatteten Theaterzelt in niederrheinisch-urigem Ambiente am Schloss Diersfordt statt.

Tickets für das exklusive und stets ausverkaufte Abschlusskonzert in der Schlosskirche am 27. August sind nicht im Festivalpass enthalten und werden erst nach der Bekanntgabe des vollständigen Programms Mitte März angeboten. Bis dahin gilt der Frühbucher-Rabatt für den "Blind Date"-Festivalpass - also ohne feststehende Interpreten.

Ein bemerkenswerter Teil der Konzerttage ist aber sicher. Der veranstaltende Sommerton-Verein mit Programmgestalter Wilfried Schaus-Sahm kündigt den Besuchern im Rahmen des Frühbucher-Passes 2017 wieder Musikgenuss und Spielfreude auf höchstem Niveau an. Der Höhepunkt, so Schaus-Sahm stolz, werde die Präsentation der Auftragskomposition "Moon" sein. Zwei der vielseitigsten und ambitioniertesten Jazzmusiker unserer Zeit, Echo-Preisträger Michael Wollny und Eric Schaefer, begeistern sich für Spielort und seine Möglichkeiten. Sie erschaffen das Auftragswerk für das Sommerton-Festival - unterstützt durch die Kunststiftung NRW.

Der Frühbucher-Pass ist an den bekannten Sommerton-Vorverkaufsstellen erhältlich: Buchhandlung Korn in Wesel, Brückstraße 13, Tel. 0281 21876; Ticketshop Mattke in Wesel, Kreuzstraße 24, Tel. 0281 28887; online über die Internetseite www.sommerton.de oder telefonisch über das Ingenieurbüro Patt in Voerde: 02855 963410.

Quelle: RP