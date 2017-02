Kreis Wesel: Kran hebt Schiff "Seestern" aus Xantener Nordsee

In den kommenden Wochen wird die weiße Flotte auf der Xantener Nord- und Südsee, das Fahrgastschiff "Seestern", routinemäßig überprüft. Dazu muss das Schiff in ein "Trockendock" gebracht werden.

Dafür wird morgen der Hafen Vynen mit Stahlplatten ausgelegt. Am Donnerstag wird ab etwa 6 Uhr ein Kran aufgebaut, der das Fahrgastschiff aus dem Wasser hebt. Der Rundweg um die Xantener Nordsee ist am Donnerstag ab 6 Uhr bis zirka 16 Uhr wegen der Kranarbeiten gesperrt. Ein Durchgang im Hafen Vynen ist in dieser Zeit ebenfalls nicht möglich. Für Radfahrer und Wanderer ist als Alternative der Weg über den Rheindamm bei Vynen weiterhin passierbar.

Etwa drei Wochen werden die routinemäßig anfallenden Untersuchungsarbeiten an dem Fahrgastschiff dauern. Das Freizeitzentrum Xanten bittet um Verständnis für die Einschränkungen.

Quelle: RP