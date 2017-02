Wesel: Kreisverkehr: CDU Flüren fordert mehr Sicherheit

Die Flürener CDU-Ratsmitglieder Jutta Radtke und Martin Lampert haben in der RP den Bericht über die Probleme im Flürener Kreisverkehr gelesen.

In einem Brief an die Bürgermeisterin erklärt das Duo, dass Radler von der Bislicher Straße kommend direkt links in Richtung Reeser Landstraße die Straße queren. Von der gegenüberliegenden Seite kommende Autofahrer hätten jedoch kein Hinweisschild auf die von vorne querenden Fahrradfahrer. Im Ergebnis sei hierdurch eine erhöhte Unfallgefahr gegeben. Nun bittet das Duo darum, die gesamte Verkehrssituation im Bereich des Kreisverkehres zeitnah zu prüfen und "gegebenenfalls notwendige Anpassungen im Sinne einer maximal möglichen Sicherheit vorzunehmen".

Quelle: RP