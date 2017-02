später lesen Kreis Wesel Künstler wollen zeigen: Schwarz nicht gleich Schwarz Teilen

15 Mitglieder der Gruppe Duisburger Sezession stellen zurzeit in Xanten aus. Das Thema der Ausstellung "Schwarz vielleicht" macht neugierig. Zum wiederholten Mal ist das Dreigiebelhaus am Dom für die Duisburger Kunstschaffenden Ort des Geschehens und der Kommunikation mit Besuchern. Als Gruppe treten sie homogen auf, jeder hat jedoch eine deutlich eigene Handschrift, die sich in den Bildern widerspiegelt. Zugleich gilt die Gruppe als Repräsentantin der aktuellen Kunstlandschaft. Das Ausste Thema wirft bewusst Fragen auf, wie aus der Gruppe zu hören ist. "Was heißt vielleicht?" oder aber "Wann ist etwas schwarz?" Schwarz und schwarz sind verschieden und völlig unterschiedlich, etliche Nuancen sind bei Lichteinfall möglich. Von Sabine Hannemann