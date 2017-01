Wesel: Lackhausener Quizkandidaten im Ersten

Freitagabend sind Evelyn (46) und Rainer Siebrecht (51) in der ARD-Sendung "Rate mal, wie alt ich bin" mit Moderator Matthias Opdenhövel zu sehen. Im RP-Gespräch erzählt der Unternehmensberater von den aufregenden Dreharbeiten. Von Klaus Nikolei

Hochspannung dürfte am Freitag um kurz vor 19 Uhr im Wohnzimmer von Familie Siebrecht in Lackhausen herrschen. Schließlich läuft dann im Ersten die Quiz-Show "Rate mal, wie alt ich bin", moderiert von Matthias Opdenhövel. Und im Mittelpunkt der Sendung stehen Evelyn und Rainer Siebrecht, die um 100.000 Euro spielen. Ob und wie viel sie gewonnen haben, dazu geben die beiden keine Auskunft. "Darunter würde ja auch die Spannung leiden. Wir haben niemandem, auch unsere beiden Kindern, nichts gesagt", sagt der 51-Jährige. Ansonsten gibt er sich im RP-Gespräch auskunftsfreudig. Gerne erzählt er davon, wie es dazu gekommen ist, dass seine Frau und er für einen Tag in die aufregende Welt der TV-Studios abgetaucht sind.

Die ganze Geschichte beginnt damit, dass sich Rainer Siebrecht mit einem Bekannten 2016 bei einer Castingfirma bewirbt, um an einem anderen Quiz teilzunehmen. Irgendwann meldet sich dann jene Firma und erklärt, dass man für die ARD ein sympathisches Paar suche und ob die Siebrechts nicht Interesse an einem Casting hätten. "Wir haben dann mit den Kindern darüber gesprochen, die sofort gesagt haben, dass wir das unbedingt machen sollten, da wir TV-Quizsendungen immer gerne mitraten. Und damit war die Sache beschlossen", sagt Rainer Siebrecht. Zu viert geht's dann zum Casting nach Köln-Mülheim in die TV-Studios, in denen die Heute-Show oder früher "Schlag den Raab" aufgezeichnet wurde. "Das war unglaublich spannend und ein tolles Erlebnis für die ganze Familie. Wir durften für ein Foto posieren und dann wurden unter anderem noch Probeaufnahmen von uns beiden gemacht."

Einige Wochen später kommt dann der für alle völlig überraschende Anruf. Eine freundliche Dame verkündet: "Wir haben eine gute Nachricht: Sie dürfen zu uns kommen." Rainer Siebrecht erinnert sich: "Da ist uns wirklich die Kinnlade runtergefallen. Wir konnten es nicht glauben, haben uns dann aber auch riesig gefreut."

Den Tag der Aufzeichnung werden seine Frau und er nie vergessen. "Man hatte uns einen Parkplatz direkt neben dem Wagen von Matthias Opdenhövel reserviert. Wir sind von allen sehr nett empfangen worden und haben auch die lockere Atmosphäre genossen." Aber natürlich waren die beiden aufgeregt, als das Rotlicht anging und das Quiz begann.

Bei "Rate mal, wie alt ich bin" müssen die Kandidaten das Alter von sieben Unbekannten erraten. Der Clou: Die Unbekannten sind echte Typen. Da ist beispielsweise ein Punk, der viel älter ist, als er aussieht. Oder ein Jugendlicher, der sich so konservativ kleidet, dass er deutlich älter geschätzt wird. Raten die Kandidaten falsch, sinkt die Gewinnsumme. Je weiter man in der Anzahl der Jahre danebenliegen, desto mehr verliert man. "Das Spannende ist", sagt Rainer Siebrecht, "dass man in jeder Spielrunde einen wertvollen Hinweis bekommt: Ein Lied aus dem Geburtsjahr des Unbekannten, ein wichtiges Ereignis oder das Bild eines Stars, der im gleichen Jahr geboren wurde, wird eingeblendet." Eine gute Allgemeinbildung und eine schnelle Kombinationsgabe sind nötig, um eine stattliche Summe mit nach Hause nehmen zu können.

Wie gesagt, zur Höhe des Gewinns wollen die Siebrechts nichts sagen. Aber es muss ein rundum toller Abend gewesen sein. "Alle waren sehr herzlich zu uns, haben uns umarmt. So haben wir uns auch von Matthias Opdenhövel verabschiedet, den wir als ganz sympathischen Typen kennengelernt haben."

