In Wesel ist eine Wasserleiche angespült worden. Bei dem Toten handelt es sich um einen Kölner, der seit Tagen vermisst worden war.

Ziemlich geschockt waren am Mittwoch Mitarbeiter der Thüringer Baufirma, die derzeit den Abriss des linksrheinischen Brückenpfeilers in Angriff genommen haben. Am frühen Nachmittag sahen sie, wie sich eine herantreibende Wasserleiche am Büdericher Ufer verfing. Umgehend, gegen 14.30 Uhr, ging die Meldung bei der Weseler Polizei ein und setzte die Maschinerie der Bergung und Ermittlung in Gang.

War laut Augenzeugen anfangs noch recht wenig zum Geschlecht oder zur Identität des Leichnams zu sagen, so konnte die Polizei am Abend schon erste Informationen auch zum Hergang geben. Demnach handelt es sich bei der Wasserleiche um einen 23 Jahre alten Mann aus Köln, der seit Mittwoch, 18. April, vermisst worden war.

Laut Polizei war ein Badeunfall die Ursache des tragischen Todes. Der Kölner hatte in der Domstadt am Rheinufer gefeiert, war ins Wasser gestiegen, untergegangen und nicht wieder aufgetaucht.

