Wesel: Liberale fühlen Klinik den Puls

Die jüngste FDP-Fraktionssitzung fand im Evangelischen Krankenhaus statt. Dessen Geschäftsführer Rainer Rabsahl stellte sein Haus als erfolgreiches Unternehmen vor, das unter Regulierungswut leidet. Von Klaus Nikolei

Eine außergewöhnliche Fraktionssitzung hielt jetzt die FDP im Obergeschoss des Evangelischen Krankenhauses (EVK) ab. Bevor bei einer heißen Tasse Suppe und belegten Brötchen interne Dinge besprochen werden konnten, bekamen die Kommunalpolitiker um Fraktionschef Bernd Reuther eine exklusive Führung durch die neue zentrale Aufnahme, die zentrale Notaufnahme und den noch in Bau befindlichen Vorbau an der Liegendannahme, der in gut sechs Wochen fertig sein soll. Dabei wurden sie begleitet von EVK-Geschäftsführer Rainer Rabsahl, der die wissbegierige Truppe über die Strukturen der Klinik informierte und sie mit interessantem Datenmaterial versorgte.

So stehen im EVK (unter anderem inklusive der Altenheime) gut 1400 Mitarbeiter auf der Gehaltsliste. Ärzte und Pflegepersonen haben sich im vergangenen Jahr um 14.400 Patienten gekümmert (plus 4,5 Prozent), die im Durchschnitt 6,7, Tage im EVK verbracht haben. Zum Vergleich: Zwölf Jahre zuvor lag die Verweildauer der 10.346 Patienten bei 8,09 Tagen. Die aktuelle Auslastungsquote liegt bei mehr als 90 Prozent.

Natürlich war auch der vier Millionen Euro teure Erweiterungsbau ein Thema, der im September eröffnet werden soll. Dass dort in erster Linie Privatpatienten in 24 Ein- und Zweibettzimmern untergebracht werden sollen, wird in der Bevölkerung nicht unkritisch gesehen. Doch Rabsahl konnte den Liberalen glaubhaft versichern, dass "die medizinische Behandlung bei uns immer die Gleiche ist." Gleichwohl sei der Bedarf an besonders ausgestatteten Zimmern mit Privat-TV und Internetanschluss groß. Schließlich sei man ein Wirtschaftsunternehmen, das auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren und diesen auch etwas bieten müsse. Um auch die älteren Zimmer der vor 55 Jahren erbauten Klinik auf Vordermann zu bringen, sollen in den nächsten zehn Jahren umfangreiche Sanierungsarbeiten in den Gebäudeteilen durchgeführt werden, in denen die Patientenzimmer bislang noch keine Nasszellen haben.

Ein weiteres Argument Rabsahls für die Schaffung der 16 Ein-Bett-Zimmer ist, dass das EVK Räume benötigt, in denen Patienten mit einer Infektionskrankheit für einige Tage isoliert behandelt werden können. Außerdem werden die Ein-Bett-Zimmer kurzfristig auch für Patienten benötigt, die in der Klinik versterben.

Ein wenig stolz berichtete Rabsahl über die vielfältigen Angebote für Mitarbeiter, um gutes Personal zu gewinnen beziehungsweise bei der Stange zu halten. Neben dem Betriebskindergarten, der bekanntlich auch in Randzeiten geöffnet hat (Träger: Lebenshilfe), und einem schmucken Kasino gibt es im EVK die Möglichkeit, dass sich Mitarbeiter bei Problemen anonym an eine Beratungsstelle wenden können. Die Kosten für die Beratung trägt die Klinik.

Auf die Frage der FDP nach Problemen, nannte Rabsahl die fehlenden Investitionsmittel des Landes. Statt 1,5 Milliarden, die nötig seinen, um die 350 Kliniken in NRW instandzuhalten, würden lediglich 500 Millionen an die Krankenhäuser fließen. "Wir sind also gezwungen, Überschüsse zu produzieren, um wachsen zu können. Und das geht nur, indem wir Prozesse optimieren und sparsam sind."

Zu schaffen macht dem Evangelischen Krankenhaus laut Rainer Rabsahl außerdem die Regulierungswut der Behörden. So berichtete er davon, dass eine Mitarbeiterin der Bezirksregierung habe wissen wollen, wie das EVK sicherstellen könne, dass die in der Zentralsterilisation keimfrei gemachten OP-Scheren immer den gleich großen Tropfen Öl bekämen. Das löste Heiterkeit bei den Gästen und ungläubiges Kopfschütteln aus.

Trotz aller Kritik hält Rabsahl das deutsche Gesundheitssystem weltweit für das Beste. Und er hofft inständig, dass es durch besagte Regulierungswut "nicht kaputt gemacht wird."

Der im Wahlkampfmodus befindliche Bernd Reuther versprach, nach den "erfolgreichen Landtags- und Bundestagswahlen in diesem Jahr diese wichtigen Themen nach Düsseldorf und Berlin zu transportieren. Wir arbeiten in der FDP wie Sie hier im Krankenhaus: effektiv und zielorientiert."

