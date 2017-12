In der Adventskalender-Aktion des Lions-Clubs Wesel sind die letzten Preise verlost worden. Hier sind die Gewinner:

Für die Samstagsauslosung erhält der Besitzer des Loses mit der Nummer 2104 einen Gutschein über 100 Euro der Adler-Apotheke Liman. Ein Gutschein über 50 Euro der Kanzlei Pannenbecker, Decka und Kollegen geht an den Besitzer der Nummer 1635. Vier Warengutscheine der Buchhandlung Korn über je 25 Euro fallen auf die Losnummer 1960. Für Los 817 gibt es einen Warengutschein in Höhe von 100 Euro von Goertz Schmuck und für die Nr. 321 ein Warengutschein vom Hammer Fachmarkt für Heimausstattung. 40 Taxitaler zu 2,50 Euro bekommt der Inhaber des Loses 2093 von Taxi Tekath.

Für die Heiligabend-Auslosung entfiel auf die Los-Nr. 2954 ein von Heizung Sanitär Beck gestifteter Gutschein in Höhe von 100 Euro für das Restaurant Schermbecker Mitte. Einen Bargewinn von 100 Euro kann sich der Besitzer des Loses 230 bei Rottbeck Immobilien abholen. Ein Gutschein über 100 Euro der Schwanen-Apotheke geht an das Los 114. Mit der Los-Nr. 311 kann man sich über ein Menü für zwei im Steakhaus El Paso freuen. Einen Gutschein über 100 Euro erhält der Besitzer des Loses 2195 und ein Geschenkgutschein in Höhe von 75 Euro der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe geht an das Los 2906.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle: RP