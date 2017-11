Wesel: Mit der Bislicher Fähre zu den Wildgänsen

Jedes Jahr im Winter verwandeln sich die Auenlandschaften rund um Wesel zu einem Dorado für Naturliebhaber, wenn sich Tausende Wildgänse zum Überwintern niederlassen.

Um dieses besondere Naturspektakel möglichst vielen interessierten Menschen zu zeigen und gleichzeitig die Störungen für die Wintergäste so gering wie möglich zu halten, bietet der Heimat- und Bürgerverein Bislich mit dem Weseler Verkehrsverein professionell geführte Exkursionen zu den arktischen Besuchern an. Das Besondere daran: Die Teilnehmer beobachten das Naturschauspiel vom Wasser aus. So geht es mit der Fähre "Keer tröch" rund zwei Stunden den Rhein entlang, bevor ein gemeinsames Grünkohlessen den gemütlichen Ausklang bildet.

Während der Exkursion mit dem bekannten Experten Hans Glader erleben die Teilnehmer die Vögel aus nächster Nähe und erfahren Wissenswertes zu den Lebensumständen wie auch zu den zahlreichen Arten, die die kalte Jahreszeit am Niederrhein verbringen.

Der Besuch bei den Wildgänsen findet am Sonntag, 12., und Samstag, 18. November, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr mit anschließendem Essen statt. Start ist am Fähranleger in Bislich, für die linksrheinischen Gäste macht die Fähre auch noch einen Zwischenstopp am Anleger in Xanten. Die Kosten betragen inklusive Essen (ohne Getränke) 27 Euro für Erwachsene, Kinder bis 14 Jahren zahlen 17,90 Euro. Eine Anmeldung zu den Exkursionen ist dringend erforderlich, da die Plätze auf der Fähre begrenzt sind.

Infos und Anmeldung: Stadtinformation unter Tel. 0281 24498, stadtinformation@weselmarketing.de. Anmeldeschluss für den 12. ist der 8. November, für den 18. der 14. November.

Quelle: RP