Wesel: Nachbar hilft, damit Salh Schüler wird

Johann Ridder (74) vom Fusternberg setzt alle Hebel in Bewegung, damit der älteste Sohn seiner neuen Nachbarn, einer irakischen Flüchtlingsfamilie, so schnell wie möglich von einer weiterführenden Schule in Wesel aufgenommen wird. Von Klaus Nikolei

Wenn man 14 ist, träumt man von so vielem. Von einem tollen Beruf zum Beispiel. Von einem eigenen Haus, von vielen Freunden, von Reisen, vielleicht auch von einer eigenen Familie. Salh ist 14. Er ist mit seinen Eltern und den drei jüngeren Geschwistern vor einigen Monaten aus dem Irak nach Deutschland geflohen und hat am Fusternberg ein neues Zuhause gefunden. Fußballprofi will er einmal werden, sagt er. Dass er in Wesel in einem Verein mit Gleichaltrigen zusammen kicken kann, dafür hat Nachbar Johann Ridder (74) bereits gesorgt und den Jungen bei der Viktoria untergebracht. Das erste Training hat der Junge zusammen mit seinem jüngeren Bruder Mohammed (12) bereits absolviert.

Doch es gibt da eine Sache, die bereitet Ridder, der viele Jahrzehnte für die Rundsporthalle zuständig war, große Sorgen. "Ich finde es so schlimm, dass er noch immer nicht in einer weiterführenden Schule untergekommen ist", sagt der hilfsbereite Weseler. Augenblicklich verlässt der Junge das Haus vor allem dann, wenn er mit seinen Eltern einen Deutschkursus bei der Volkshochschule besucht. "Für seine beiden Schwestern und Bruder Mohammed habe ich Plätze in der Innenstadtgrundschule an der Böhlstraße beziehungsweise in der Martini-Hauptschule gefunden", sagt Ridder nicht ohne Stolz. Aber Salh unterzubringen, das ist nicht ganz so leicht.

Bei der Stadt sei er gewesen, erzählt Johann Ridder. Dort habe man ihm deutlich gemacht, dass der Kreis zuständig sei. Im Andreas-Vesalius-Gymnasium, so berichtet er weiter, habe man zwar die Daten des Jungen notiert, doch könne man Salh derzeit nicht aufnehmen, da die Seiteneinsteigerklasse voll sei. Auch beim Berufskolleg und in der Martini-Hauptschule hatte Ridder kein Glück. Hoffnung hat ihm allein ein Gespräch im Kreishaus gemacht, wo sich eine "gewisse Frau Will kümmern möchte".

Die besagte Frau Will gehört zum Kommunalen Integrationszentrum (KI), das vor gut einem Jahre beim Kreis Wesel installiert wurde. Die Beratungsstelle kümmert sich unter anderem um junge Flüchtlinge wie Salh. Die mit Mitarbeitern aus Verwaltung und Schule besetzte Infostelle wird dafür sorgen, dass der Junge irgendwann Anfang 2017 wieder zu Schule geht. Davon ist jedenfalls Schulamtsdirektorin Petra Klisch überzeugt. "Definitiv wird er im ersten Quartal des neuen Jahres in einer Schule aufgenommen", verspricht sie im Gespräch mit der Rheinischen Post. Und dann erklärt Klisch, dass die Mitarbeiter des KI verschiedene Schulen anschreiben und um Aufnahme des Jungen bitten werden. "Sollte das KI nur ablehnende Antworten bekommen, gehen die Daten an die Schulverwaltung für den Kreis Wesel und dann wird der Junge einer Schule zugewiesen." Sollte es Probleme geben, würden diese mit den Dezernenten der jeweiligen Schulform bei der Bezirksregierung in Düsseldorf geklärt. "Wichtig ist jetzt nur, dass sich die Familie noch ein wenig in Geduld übt", bittet Petra Klisch um Verständnis.

Die Aussicht, dass Salh demnächst wieder eine Schule besuchen wird, dürfte seine Familie und vor allem auch Nachbar Johann Ridder glücklich machen.

Quelle: RP