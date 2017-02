Schermbeck: Neuer Steg für Gahlener Mühlenteich

Die morsch gewordenen Bahnschwellen werden ersetzt. Am Samstag haben die Arbeiten begonnen. Von Helmut Scheffler

Auch mit Teer getränkte Bahnschwellen halten nicht ewig. An einigen Stellen waren die vor über 30 Jahren verlegten Schwellen am nördlichen Rand des Gahlener Mühlenteiches so morsch geworden, dass der Heimatverein Gahlen beschloss, die Steganlage zu erneuern, zumal der Steg an der Teichseite schon abgesackt war.

Tatkräftige Unterstützung fand der Heimatverein beim Dorstener Garten- und Landschaftsbauer Eckhard Vornbrock, der seit vielen Jahren als großzügiger Sponsor des Vereins auftritt. Die Firma erstellte die Planungen, die von der Gemeindeverwaltung genehmigt wurden.

Am Samstag begann die Erneuerung der Steganlage. Dazu wurde zunächst der Wasserstand des Mühlenteiches um etwa 80 Zentimeter abgesenkt. Eckhard Vornbrock und seine beiden Mitarbeiter Marc Vennhoff und Carsten Stasch brachten die zum Abbau der Steganlage erforderlichen Gerätschaften mit. Mit einem 3,5-Tonnen-Minibagger trennten sie die einzelnen Bahnschwellen aus dem Verbund und legten sie anschließend in eine Stahlmulde. Bisweilen musste mit einer Schleifhexe nachgeholfen werden. Die Entsorgung der abgebauten Steganlage übernimmt die Oberhausener Firma Nottenkämper, die im Gahlener Heisterkamp eine Deponie betreibt. Als eifrige Handlanger unterstützen die HV-Mitglieder Herbert Gülker, Jürgen Höchst, Wolfgang Jörgens, Günter Lachmann und der 14-jährige Schüler Tom Wischerhoff die Arbeiten.

Nach der Entfernung der alten Steganlage starteten die Gründungsarbeiten für den neuen Steg, die am kommenden Samstag abgeschlossen werden sollen. Dabei wird beiderseits des Steinbrunnens an jeweils drei Stellen ein Betonfundament geschaffen. Auf eine Einschalung der geplanten sechs Betonpfeiler konnte verzichtet werden, weil fertige Betonringe verwendet wurden, die der Oberhausener Baustoffhandel Span ebenso zur Verfügung stellte wie die übrigen Baustoffe. Die aus jeweils zwei aufeinander stehenden Brunnenringen bestehenden Hohlräume wurden anschließend mit Beton ausgegossen. Den nördlichen Abschluss bilden sechs L-Steine aus Beton. Diese gegossenen Betonfundamente und die L-Steine dienen am kommenden Samstag als Grundlage für die Befestigung einer Stahlkonstruktion, die von der Bestener Firma HGB Stahlbau erstellt wird. Nach der Fertigstellung der Stahlkonstruktion übernimmt der Gahlener Dachdeckermeister Hans Hermeler die Montage einer Holzkonstruktion, wobei äußerst witterungsbeständiges Holz verwendet wird. Zu den abschließenden Arbeiten gehört der saubere Anschluss der gepflasterten Platzfläche an den neuen Steg. Die Bänke, die von Herbert Gülker und Wolfgang Jörgens bereits im vergangenen Jahr restauriert wurden, sollen wieder aufgestellt werden.

Quelle: RP