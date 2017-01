Hamminkeln: "Ohrfeige für die Anwohner der A 3"

Verkehrslärm an der Autobahn in Ringenberg: Untersuchungsergebnisse liegen vor. Nur 13 Häuser sollen passiven Lärmschutz erhalten. Die CDU kritisiert das Verkehrsministerium und die Wege der Informationen. Von Thomas Hesse

Nach dem kürzlichen Ortstermin von Vertretern des Landesbetriebs Straßen NRW, Politik, Verwaltung und einigen Anwohnern (RP berichtete) ist klar, dass weitere Bäume des schon mächtig dezimierten Bewuchses an der Böschung der A 3 in Ringenberg fallen werden. 90 von 120 gekennzeichneten Bäumen sollen unter die Axt, niemand weiß die Zahl aber genau. Oft ist die Standfestigkeit in der künstlich angeschütteten Böschung nicht vorhanden. Zwar wird das Grün wieder hochkommen, dennoch sagen A 3-Anwohner, dass der Verkehrslärm gestiegen ist. Damit wird Ringenberg leben müssen, wie eine Antwort aus dem NRW-Verkehrsministerium von Michael Groschek (SPD) auf die Anfrage der Landtagsabgeordneten Marie-Luise Fasse (CDU) nahelegt.

Inzwischen hat der Landesbetrieb Straßen die detaillierte lärmtechnische Untersuchung erledigt. Laut Ministerium bedeutet das: An 13 Ringenberger Häusern werden die Nachtwerte so überschritten, dass sie passiven Lärmschutz (Fenster) erhalten können - formloser Antrag genügt. Das kostet 65.000 Euro. Neue Schutzwände würden 3,6 Millionen kosten. Groschek bezeichnet aktiven Lärmschutz, also neue Wände, bei Ringenberg als "nicht verhältnismäßig". Etwas getan werden soll in Sachen Fahrbahnbelag. "Flüsterasphalt" wird es nicht geben (RP berichtete), die Rede ist von "lärmreduzierender Wirkung", die da kommen soll. Saniert werden soll die A 3 südlich zwischen der Auffahrt Hamminkeln und der Raststätte Kranekamp, also auch im Bereich Ringenberg, in 2018. Ob das reicht? Die Verkehrszahlen für die Lärmberechnung stammen von 2010 und zusätzlich aus der Prognose 2025, weil die Daten der Straßenverkehrszählung von 2015 noch nicht vorliegen.

Die CDU ist keineswegs zufrieden mit dem Ergebnis. "Die Absage für aktiven Lärmschutz ist eine Ohrfeige für die Anlieger der Autobahn. Denn immerhin stellt das Ministerium fest, dass eine Überschreitung der Lärmwerte erreicht wird", sagt Parteichef Norbert Neß. CDU-Landtagskandidatin Charlotte Quik sieht die magere Ausbeute als weiteren Beleg dafür, dass der ländliche Raum von der Regierungspolitik vernachlässigt werde.

Ringenbergs Ortsverbandsvorsitzender Jürgen Kuran betont: "Wir fordern den Landesbetrieb auf, die betroffenen Bürger aktiv zu informieren. Die Willkür, mit der von ihm die Baumfällungen durchgeführt worden sind, erweckt kein Vertrauen."

Das Thema ist im Landtagswahlkampf angekommen. Die CDU ortet beim hiesigen SPD-Abgeordneten Norbert Meesters Vorteilsnahme. Teile der Antwort des Ministers, die an Fasse gegangen war, waren laut CDU bereits kurz nach Eingang des Briefes im Ministerium von diesem öffentlich gemacht worden sind. Neß: "Dies hat den Eindruck erweckt, dass das Ministerium hier eine unzulässige, parteipolitisch einseitige Informationspolitik vorgenommen hat."

Quelle: RP